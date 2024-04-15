CHP'den Hatay ve İskenderun seçimleri için YSK'ye 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle itiraz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki partililerle Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun Belediyesi seçim sonuçlarıyla alakalı Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle itirazda bulundu.

Özel, genel başkan yardımcıları Gökçe Gökçen, Murat Bakan ve milletvekillerinden oluşan heyetle YSK'ye itiraz dilekçesini teslim etti.

Daha sonra YSK önünde açıklama yapan Özel, yaptıkları başvurunun YSK tarihi boyunca yapılmış en kapsamlı "tam kanunsuzluk" itirazı olabileceğini söyledi.

Yaptıkları itirazı 8 başlıkta özetleyen Özel, bu başlıkların her birinin YSK'nin geçmişte aldığı kararlara uygun talepler olduğunu belirtti.

Özel, iptal talebine gerekçe gösterdikleri konulara ilişkin, "Öncelikle, kanuna aykırı olarak emniyet görevlileri ve zabıtaların seçim kurullarında görev yaptıkları, Sandık Kurulu Başkanı oldukları ve memur üye olarak görevlendirildikleri ortadadır, sabittir, açıktır. Hal, tam kanunsuzluk halidir." dedi.

Özgür Özel, haklarında "kısıtlılık" kararı bulunan 108 seçmenin seçimlerde oy kullandığını da verdikleri dilekçede YSK'ye sunduklarını bildirdi.

Bununla beraber 3 bin 389 "ölü seçmenin" de Hatay'daki seçimlerde oy kullandığını dile getiren Özel, "Bununla ilgili kanıtlar da seçim torbalarının içinde, YSK'nin adalet terazisine konmak üzere beklemektedir." diye konuştu.

"Aradaki farkın 15 katı geçersiz oy var"

Özel, seçimlerde aradaki farktan çok geçersiz oy olduğunu belirterek, "Aradaki farkın 15 katı geçersiz oy var. Kanuna göre geçersiz oyların neden geçersiz olduğu mutlaka yazılmalıdır ancak yazılmamıştır. Durum, tam kanunsuzluk halidir." ifadelerini kullandı.

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde, belediye meclis üyesi adayı ve İlçe Seçim Kurulu üyesi olan kişiler, Kurul üyeliklerinden istifa etmedikleri halde seçimlerde aday olmuşlar, seçimlere partilerin yaptığı itirazlarda bulunmuşlar, itirazlara karar vermişler, oy kullanmışlar ve hatta bir tanesi kendi mazbatasını kendi imzalamıştır. Hal, tam kanunsuzluğun daniskasıdır."

"300'e yakın seçmenin yurt dışında bulunduğunu ispatlıyoruz"

Seçimlerde, yurt dışında bulunan seçmenlerin de Hatay'da oy kullandığını iddia eden Özel, şunları söyledi:

"300'e yakın seçmenin, o gün yurt dışında bulunduklarını ispatlıyoruz. Oy kullanmadıklarının ispatı için çizelgeler açılmalıdır. Eğer gerçeği arayacaksak, bu Kurul hakikatin peşinde koşacaksa ve adalet dağıtacaksa, yurt dışında olduğunu ispatladığımız o seçmenlerin yerlerine oy kullanılmadığına imza föyleriyle bakmak durumundadır."

Kırıkhan ilçesinde seçim sürerken çıkan arbede nedeniyle seçime 1 saat ara verildiğini söyleyen Özel, yeniden başlayan oy verme işleminde arbededen önce kullanılan oyların kullanılmış sayılmadığını iddia etti. Özel, bunun da bir "tam kanunsuzluk" hali oluşturduğunu savundu.

Seçimlerde, "0" oy aldıkları sandıklarda sadece maddi hataları düzelttirerek farkın 3 bin 900'den 2 bin 569'a indiğine dikkati çeken Özel, tüm sandıkların bu denetime tabi tutulmasından daha doğal bir talebin olamayacağını dile getirdi.

"Kurula siyasi sebeplerle baskı yapmak büyük bir suç"

İtiraza konu gerekçelerin "tam kanunsuzluk" hali oluşturduğunu savunan Özel, YSK'nin buna yönelik karar almaması durumunda bu kararın "siyasi" bir karar olacağını ileri sürdü.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya talimat verenlere söylüyorum, aklınızı başınıza alın. Bunlar, seçmenin vicdanından dönüyor. Size bu aklı verenler, size de iyilik yapmıyor. Ülkeye hiç iyilik yapmıyor. Hatay'a hiç iyilik yapmıyor. Son kez şunu söylüyorum; seçilmiş Kurula siyasi sebeplerle baskı yapmak büyük bir suçtur ama o baskıya boyun eğmek hiçbir hakimden beklediğimiz bir tutum değil. Yüksek Seçim Kurulunun asla ve asla böyle bir karar vermeyeceğini, bu siyasi baskılara boyun eğmeyeceğine yürekten inanıyor, her birisine vicdanlarıyla baş başa verecekleri karar için şimdiden teşekkür ediyorum."

"Tutukluluk tedbirine başvurulması kararı siyasi"

Özel, açıklamalarının ardından basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Antalya'da yaşanan teleferik kazasının ardından CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili bir soru üzerine Özel, kararın büyük bir hukuksuzluk ve vicdansızlık olduğunu öne sürdü.

Kusurlu olması durumunda herkesin cezasını çekmesi gerektiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Kimseyi koruyacak değiliz ancak Kepez Belediye Başkanı'nın, geçmişte o şirketin başındayken ilgili Bakanlıktan onaylı, sertifikalı 'Buna yaptırabilirsin' dedikleri şirkete bakım yaptırdıysa, o görevi bıraktıktan sonra da üç kere bakım olduysa, denetim olduysa benim belediye başkanımın görevi bıraktıktan sonra üç kere bakımı olan, denetim gören teleferiğin kazasından sorumlu tutulup tutukluluk tedbirine başvurma kararı siyasidir."

Özel, kazada Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün suçu olmadığına inandığını ifade ederek, "Soma'dan İliç'e kadar tüm facialarda bir kamu görevlisine yargılama izni verdiniz mi, hesabını sordunuz mu? O şirketlerin genel müdürlerine sordunuz mu? Şimdi gelip bize soruyorsunuz." dedi.