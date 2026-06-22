CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre: 'Yarın Grup Toplantımızı Gerçekleştireceğiz'

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Yarın saat 13.30'da haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de eski MYK üyeleri ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, basın toplantısı düzenledi. Emre, Özgür Özel'in Burdur ve Denizli temaslarını paylaşarak, "Biz başından beri şunu söylüyoruz; millete rağmen siyaset olmaz, halkla inatlaşarak siyaset olmaz. Parti yönetiminde ise parti üyelerine, delegelere, seçilmişlere rağmen kimsenin başarılı olma ihtimali yok. Bu kapsamda yarın saat 13.30'da haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz. Dikkat edersiniz ki mutlak butlanla gelenler hiçbir yerde halkla buluşamıyor. Biz siyaset anlayışımız gereği, sürekli olarak vatandaşlarımız ve partililerimizle iç içe ülkemizin gerçekten hak ettiği bir iktidar ve yönetime kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz. Mutlak butlan kararı ile göreve gelenler bir Parti Meclisi toplantısı yapacaklarını ilan etmişlerdi. Biz partimizin tüzüğünü, 'Siyasi Partiler Kanunu'nu madde madde anlattık. Bu Parti Meclisi'nden 27 arkadaşımızın istifası ile birlikte sayı itibarıyla ne karar alma ne toplantı yeter sayısına sahip olduğunu, Parti Meclisi'nin bir organ olarak varlığını sürdürebileceği sayının altına indiğini söyledik. Halihazırda en alt sınır 40 olması gerekirken şu an bu sayı 30'un altına indi. Ben bunu neden tekrar ettim; istifa tek taraflı bir işlemdir, CHP tüzel kişiliğine haizdir, noter marifetiyle biz bu istifaları verdik ve tebliğ ettik. Orada çıkıp mantık dışı bir beyanda bulundular, 'Biz istifaları Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) verecekmişiz.' Sanki bizim partimiz BAM. Bizim partimiz CHP, partimizin adı mı değişti, neden BAM'a verelim, böyle mantıksız bir şey olur mu? Bu kapsamda Parti Meclisi'nin düştüğünün mahkeme tarafından tescil edilmesi için başvuru yapacağız" diye konuştu.

'DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILACAĞINI NEREDEN BİLİYORSUNUZ'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emre, "Arkadaşların disipline verildiği gün butlan yönetiminin sözcüsü diyor ki; 'Bu arkadaşlar yakında yargılanacak. Yargılama sonucunda bakacağız' minvalinde bir açıklama. Bu kişiler milletvekilleri ve dokunulmazlıkları kalkmadı, böyle bir gündem yok. Siz bunların dokunulmazlıklarının kaldırılacağını nereden biliyorsunuz, kim size söyledi? Bu konuda çok eminler, 'Yargılanacaklar' diyor. Bir milletvekilinin yargılanması için onunla ilgili fezlekenin Karma Komisyon'a indirilip, orada dokunulmazlığının kaldırılması ve Genel Kurul'da oylanması lazım. Bunu nereden biliyorsunuz? Dolayısıyla bence buradaki açıklama ya da 'Kararda kayyım yazılırsa, kabul etmem' şeklindeki açıklamalar iç içe geçmişliği gösteren işler" dedi.

'YENİ PARTİ KONUSU HİÇ KONUŞULMADI'

Emre, yeni parti kurulup kurulmayacağına ilişkin, "Tüm samimiyetimle söylüyorum ki bugüne kadar yeni bir parti kurulması konusunda hiçbir toplantıda konuşulmadı. Şunu konuştuk; 'Hukukun geldiği noktaya ve verilen hukuksuz kararlara rağmen gerek Anayasa'dan gerek kanundan gerekse de tüzük karşısında haklarımız var, onları sonuna kadar kullanalım, sonucunu görelim.' Parti Meclisi'nin düşmesi ne demek? Olağanüstü kurultay kararı almayı zaruri hale getiriyor. Yarıdan bir fazla imzanın toplanmasıyla olağanüstü kurultay kararı almak durumundasınız, bunun önünde durabilecek hiçbir irade yok, bu konuda geçmiş dönemde yaşanan örnek kararlar var ya da bunun tersine bir karar yok. Biz tüm süreçleri işleteceğiz, bu süreçlerde eğer işgal durumu devam ederse ki Genel Başkanımız bunu bir 'Felaket durumu' olarak tarif etti. O zaman elbette farklı yol arayışları olacaktır ama bugün itibarıyla biz bunları konuşmadık. Biz CHP'nin seçilmiş organlarıyız; haklıyız, halkımız, üyelerimiz, delegelerimiz bizim yanımızda. Arkasına sadece bir tane adliyeyi alıp da CHP gibi bir partiyi yönetebileceğini kimse düşünmesin. Buradan bir başarı gelmez" açıklamasında bulundu. Emre ayrıca CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevine döneceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı