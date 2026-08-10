Kayseri'de Şok İntihar Girişimi: Mobilya Tamircisi Kurtardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde binaya giren vatandaş, karşısında bir şahsı eşarpla doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden indirilen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Gelincik Sokak'ta bulunan 3 katlı binaya mobilya tamiratı için gelen Gürsel Bozkurt, binaya girdiğinde karşısında kendini eşarpla doğalgaz borusuna asmış bir şahıs buldu. Çevredeki esnafın da yardımıyla ismi öğrenilemeyen şahıs bulunduğu yerden indirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri intihara kalkışan şahsı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Şahsın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.

"Maket zannettim"

Olay anını anlatan mobilya tamircisi Gürsel Bozkurt, "Ben bu binaya mobilya tamiratı için gelmiştim. Binaya girince ilk önce maket zannettim, dışarıya geri çıktım. Esnafa seslendim ve içeri beraber girip, şahsı kurtardık. Baktık şahısta biraz hareketlilik var. Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdik. İpten indirdik. Güzelce suyla yüzünü falan yıkadık. Şahıs biraz hareketliydi" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı