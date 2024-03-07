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CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı

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Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" şeklindeki sözleriyle başlayan parti içi kriz sonrası CHP Genel Merkezi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Bir bildiri yayınlayan Genel Merkez, "Herkese eşit hizmet sunacağız" vurgusu yaptı.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri CHP'yi karıştırdı.

CHP lideri Özgür Özel bu sözlerin "sürçülisan" olduğunu savunsa da konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Köksal "Dil sürçmesi değil, verdiğim söz üzerine konuştum" dedi.

Tartışmaya bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Köksal'ı sert bir şekilde eleştiren İmamoğlu, "Ya kendine başka iş bulacak ya da başka parti bulacak" diyerek Köksal'a adeta kapıyı gösterdi.

CHP GENEL MERKEZİ BİLDİRİ YAYINLADI

Burcu Köksal'ın sözlerinin yankıları sürerken CHP Genel Merkezi bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride "Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, bir asrı aşan tarihimizde olduğu gibi, bugün de siyaset ve yönetim anlayışının temeline Cumhuriyeti, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, halkçılığı koymaktadır.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkın tüm kesimlerini ayrım gözetmeksizin kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı en büyük görevimiz kabul ediyoruz. 100 yıl önce emperyalizme karşı bağımsız, eşit, özgür bir ülkeyi kuran iradenin torunları olarak bugün de eşit, özgür, birlikte zengin ve barış içinde yaşayan bir ülke inşa etme hayalimiz ve irademiz her zamankinden daha güçlü.

Türkiye'yi kimlikler üzerinden ayrıştıran kutuplaştırıcı siyasetin karşısında inanç, etnik köken, yaşam tarzı, sosyoekonomik durum, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın tüm halkı kapsayan ve kucaklayan bir siyaseti kurmakta kararlıyız. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine giderken, bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından liderliği yapılan Türkiye İttifakı'nı yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuruyor ve büyütüyoruz.

Halkçı belediyeciliği rehber edinen, gücünü halkın iradesinden alan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de tüm toplum kesimlerini ayrımsız kucaklamaya devam edecektir. Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır. Tüm halkımızı 31 Mart 2024'te Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz."

İşte yayınlanan o bildiri;

CHP, 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (7)

haksız mıyım:

bence bu kadar uzunnn açıklamaya gerek yoktu. biz oy için, tüm değerlerimizi satarız. idare edin ideolojik saplantılı seçmenimiz deselerdi yeterdi.

59
8
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Bidüşün:

Değil bildiri istersen ağzınla kuş tut bir kürt olarak asla chp yi desteklemeyeceğim

43
8
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Yusuf GÜÇLÜ:

Kürtler üzerinden sömürme yapmasın kimse. Ne dem nede bir başka parti,ak parti kadar haklarını teslim etmedi onlara

26
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JY:

21. YÜZYILDA BURCU KOKSAL GIBI FASIST SIYASETCILERIN TURKIYE'DE YERI YOKDUR.

4
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Murat Kılıç:

Demek ki chp de halen daha ele geçiremediğiniz Atatürkçüler var.

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yanıt1
Tekin avci:

Gerek yok ulusalcı vatansever ATATÜRKÇÜ 1 başkan gelene kadar chp ye oy yok kilictaroglu kadar olamadınız yuhh lan

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GÖKHAN UZUNALİ :

Hanımefendi madem bu kadar hassas. Kurultay sonrası birilerine selam gönderdikleri zaman neden tepki verip ben bu partiden aday olmam dememiştir acaba ?

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5
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