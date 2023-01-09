CHP'de olaylı seçim: Parti üyeleri yeni seçilen başkanı istifaya davet etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Teşkilatı üyeleri, yapılan seçimde başkan seçilen Adil Demir'in partide hiçbir emeğinin olmadığını ve tanımadıklarını öne sürerek, yeni başkanı istifaya davet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Teşkilatı üyeleri, yapılan seçimde başkan seçilen Adil Demir'in partide hiçbir emeğinin olmadığını ve tanımadıklarını öne sürerek, yeni başkanı istifaya davet etti.

CHP İl Başkanı Ümit Özer'in milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından bugün yeni başkan seçimi yapıldı. Kayseri İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen, 2 adayın yarıştığı seçimde; yönetim kurulundan en fazla oyu alan Adil Demir başkan olarak seçildi. Gergin başlayan seçimde, geçtiğimiz günlerde partiden istifa eden eski İl Başkanı Ümit Özer'in seçimin yapıldığı toplantı odasının önüne geçmesi parti üyelerinin tepkisini çekti. Parti üyeleri eski başkan Özer'e parti için emek veren ve parti içinde tanınan birinin başkan seçilmesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi. CHP Kayseri İl Sekreteri Zeki Özkan'ın açıklama yapmasıyla beraber tepki gösteren üyeler, 'Yönetim istifa' ve 'Kim bu başkan? Biz tanımıyoruz, elini kaldırsın' şeklinde sloganlar attı.

Parti üyelerine 'Arkadaşlar bu tür davranışlarla partimize zarar veriyorsunuz' diyen CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir de, "Niyazi arkadaşımız ile içeride bir yarışa girdik. Üye arkadaşlarımız bizi layık gördü. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gayet demokratik bir yarış oldu. Allah utandırmasın" şeklinde konuştu.

Başkan Adayı Niyazi Ünalmış da seçim sonucunu hayırlı olmasını dileyerek, "Dün itibarıyla ilan edilen ve bugün saat 12'de yapılması planlanan il başkanlığı seçimini ben de gece öğrendim. Demokratik hakkımı kullanarak il başkanlığına adaylığımı gerek kamuoyuyla gerekse il başkanlığına verdiğim dilekçeyle belirtmiş oldum. Arkadaşların çoğunluğu Adil Bey'i il başkanı olarak görmek istediler. Yapılan seçim sonucunda Adil Bey'in il başkanı olarak görevlendirildiğini ben de hocamdan duydum. Yapılan seçimin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Kibir abideleri, insana dokunamayan insanlar"

Adil Demir'in başkan seçilmesine karşı çıkan parti üyesi Ahmet Özkan ise, "İktidara yürüyen bir parti olarak bugün son nokta kondu. Kibir abideleri, insana dokunamayan insanlar. İnsanlarla bütünleşemeyen kişiler, maalesef bugün yeni yönetim şeklini ortaya koyarak, Kayseri'de bizi en küçük parti haline getirmeye çalışmıştır. Ancak burada gördüğünüz insanlar CHP'yi iktidara taşıyacaktır. Ben bu arkadaşlarıma kesinlikle güveniyorum. Biz tabanız, biz halkız, biz üyeyiz ama partimizin genel başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Bunlar istedikleri kadar kendilerini yönetim seçsinler" diye konuştu. - KAYSERİ