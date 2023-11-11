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CHP'de MYK belirlendi! Genel Sekreterlik görevine Selin Sayek Böke getirildi, Parti Sözcüsü ise Deniz Yücel oldu

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirildi, Parti Sözcüsü ise Deniz Yücel oldu. İşte Özel'in "Gölge Kabine" diye duyurduğu 24 kişilik yeni MYK...