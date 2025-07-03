CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu
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CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında çok sayıda gözaltı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'e gitti. Ziyaret esnasında CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın Başkan Cemil Tugay ile selamlaşmaması Tugay'a yönelik parti içindeki tepkilerin somut bir yansıması olarak yorumlandı.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada eski başkan Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'e geldi.

MURAT BAKAN SELAM VERMEDİ

Milletvekilleriyle birlikte İzmir'e çıkarma yapan Özel'e eşlik eden isimlerden biri de CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dı. Ziyaret esnasında Bakan'ın kendilerini kapıda karşılayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile selamlaşmaması dikkat çekti. Bakan'ın selam vermemesi, son yaşanan gelişmelerin ardından Cemil Tugay'a yönelik parti içindeki tepkilerin somut bir yansıması olarak yorumlandı.

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

ŞİKAYETİN ARKASINDA CEMİL TUGAY MI VAR?

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının kendisinin şikayetiyle başlatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti ancak ancak ortaya çıkan bir belge Başkan Tugay'ı yalanladı. İZBETON A.Ş. hakkında hazırlanan inceleme raporunun Başkan Tugay'ın imzası ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na incelenmesi üzerine gönderildiği ortaya çıktı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSelim Demir:

siz gidin çobanlık yapın ülke belediye yönetemeyenler ülkeye talipp

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Haber YorumlarıHalit:

demekki başkan onaylamasa biz bilmeyecektik yedikçe yediler yedikçe şiştiler şiştikçe çatlayıp patlıyorlar

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Haber Yorumlarımaviterlik:

Görevini yapana chp sevmezler partide de tutmazlar yakında ihraç haberi gelir

Yorum Beğen97
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Haber YorumlarıArif Erturk:

Eski baskan koylulerin sut paralarini odemedi (1.5 trilyon) İşe aldigi guneydogu kurt mafyalari ile yedi. Simdi de Cemil Togayi yemeye çalisiyorlar.

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

aferin başkana yolsuzluk karşısında susmamız. diğer partililere de söylüyorum sizde susmayın milletin parasını zıkkımlananları ihbar edin

Yorum Beğen38
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