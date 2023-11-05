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CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 2. gün! Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi 9 saat gecikti

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda dün Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasının ardından bugün de 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak. SPM üyeliği seçimleri için aday başvuruları süreleri 3 kez ertelenerek saat 21.00'a ertelendi. Gecikmenin nedeninin değişim hareketinin önderleri olan İmamoğlu ve Özel arasında anlaşmazlık olduğu iddia edildi.