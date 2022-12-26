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Ayder Yaylası'nın son hali gündem oldu, Bakan Kurum'dan yanıt gecikmedi

Politika Haberleri

Ayder Yaylası'nda doğal bütünlüğün bozulduğu iddialarının ardında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan paylaşım geldi. Kurum, Ayder Yaylası'na ilişkin, "Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, sosyal medya hesabından Ayder Yaylası'nda yapılan çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu. "Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz." ifadesini kullandı.

Ayder Yaylası'nın son hali gündem oldu, Bakan Kurum'dan yanıt gecikmedi

"13 BİN 615 METREKARE YEŞİL ALAN OLACAK"

Kurum, şöyle devam etti: "Bunu da doğal yapısı tahrip edilmiş 17 bin 478 metrekare alanın sadece 3 bin 863 metrekarelik kısmına yapıyoruz. Geri kalan 13 bin 615 metrekare yeşil alan olacak. Ayder'imizde altyapıyı yeniledik.

Ayder Yaylası'nın son hali gündem oldu, Bakan Kurum'dan yanıt gecikmedi

"DOĞAL YAPIYI BOZMADIK"

Otoparkı, doğal yapıyı hiçbir şekilde bozmadan yer altına indirdik. Seyir teraslarını yapıyoruz. Hepsi bitince, doğal doku daha da ortaya çıkınca yeni Ayder'imiz bugünden güzel değil, çok daha güzel ve yeşil olacak."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Ayder Yaylası açıklaması Açıklaması

Kaynak: AA / Politika

İklim Değişikliği Ayder Yaylası Murat Kurum Politika Haberler

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Yorumlar (4)

Vatan Daş:

HE YAWW HE HEEEE

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Aytekin:

Bir kör olarak söylüyorum. Gerçekten aynısını yapmışlar.

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HALİS ER:

teşekkürler

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