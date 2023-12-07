Cevdet Yılmaz: TSK, elektronik harbi en iyi uygulayan ordular arasında

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, elektronik harbi en iyi uygulayan ordular arasında yerini almış durumdadır. Gururla ifade edebilirim ki elektronik harp sistemlerimiz, harekat merkezi ile doğrudan veya dolaylı olarak çok hızlı haberleşme imkanına sahiptir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen '1'inci Elektronik Harp Sempozyumu'na katıldı. Programda Yılmaz'ın yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile davetliler yer aldı. Program, Türkiye'de savunma sanayi alanında yapılanların anlatıldığı, Savunma Sanayi Başkanlığı'na ait video gösterimiyle başladı. Burada konuşan Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, "Elektronik harp ve radar sektörü, doğası gereği teknolojinin yakından izlenmesini ve tedarik makamı ile ihtiyaç makamı temsilcilerinin yanı sıra sektör temsilcileri ve ilgili tüm paydaşların yakın temas halinde olmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede kurumsal ve münferiden gösterilen gelişmeleri, atılan adımları geniş katılım ile analiz edebilmek, geleceğe dönük fikir teatisi yapmak için tedarik makamı ve ihtiyaç sahipleriyle üreticileri buluşturabilmek adına bu faaliyetleri kıymetli bir fırsat olarak görmekteyim. Özellikle Milli Savunma Üniversitemiz bünyesindeki enstitüler ile sektörün yakın iş birliği içerisinde çalışmasının önemini bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

GÖRGÜN: İYİ BİR SEVİYEDE OLDUĞUMUZU DÜŞÜNEBİLİRİZ

Savunma Sanayii Başkanı Görgün ise, Türkiye'nin kendi konumu değerlendirirken, NATO müttefiki olan ülkelerle yapılan çalışmaları da göz önünde bulundurduklarını ifade ederek, "Özellikle kara konuşlu ve hava konuşlu sistemleri ele aldığımızda geldiğimiz nokta hiçte azımsanacak bir noktada değil. Özellikle yaptığımız, yapageldiğimiz; uzaktan karıştırma kabiliyetine sahip Hava Soj Sistemi, refakatte karıştırma kabiliyetine sahip olacak bir EH Pod Sistemi, yakından karıştırma kabiliyetine sahip olacak bir İHA Soj Sistemi, bunları karadan destekleyecek olan Kora Sistemi değerlendirildiğinde, tüm paydaşlarımızla ortaya çıkardığımız ürünler değerlendirildiğinde hamdolsun iyi bir seviyede olduğumuzu düşünebiliriz. Ama bu öyle bir alan ki her gün güncellemeniz, yenilenmeniz, üstüne katmanız gerekiyor. Var olan kaynaklarınızı ve özellikle insan kıymetinizi artırarak, genişleterek, bu alanı sevdirerek, bu alana katkı sağlayabilecek bir takım oluşumlar, fırsatlar oluşturmak gerekiyor. İşte bugünkü sempozyumun önemli açılımlarından bir tanesi de bu olacak" ifadelerini kullandı.

YILMAZ: ELEKTRONİK HARP KABİLİYETİNİN ÖNEMİ ANLAŞILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, modern savunma anlayışının hızla gelişmesinin elektronik harbin önemini artırdığını vurgulayarak, "Teknolojinin yükselişiyle güvenlik alanı artık konvansiyonel yöntemler ve silah sistemleriyle sınırlı kalmamaktadır. Günümüzde elektronik sistemler ve cihazlar, modern askeri operasyonlarda çok önemli rol oynamakta ve bu sistemleri bozma, koruma ve kullanma yeteneği bir çatışmanın sonucunu büyük ölçüde etkileyebilmektedir. Dolayısıyla günümüz savaşlarında artık düşmanın iletişim sistemlerinden radarlarına, elektronik cihazlarından bilgisayar ağlarına kadar birçok katmanda elektronik harp yöntemlerinin kullanılması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Ülkelerin bağımsızlığını koruması ve caydırıcılığını sağlaması ancak elektronik harp sistemlerinin milli olarak tasarlanıp geliştirilmesiyle ve bu sistemlerin sahada etkin şekilde kullanılmasıyla mümkündür. Şu anda dünya genelinde devletler, yakın geçmişte yaşanan savaşlardan ve özellikle şu anda devam etmekte olan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan çıkardığı derslerle elektronik harp kabiliyetlerinin önemini anlamış durumdadır. En gelişmiş elektronik harp sistemlerine sahip olabilmek, bu konudaki yeteneklerini geliştirmek ve güçlendirmek için ülkelerin büyük çaba harcadığını görüyoruz" diye konuştu.

'MAVİ VATAN'DA DAHA GÜÇLÜ HALE GELECEĞİZ'

Yılmaz, Türkiye'de yerli ve milli elektronik harp sistemleri ile harp alanında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne üstünlük ve ulusal güvenliğee katkı sağlandığını belirterek, "Böylece hem uluslararası düzeyde elimizin güçlenmesine hem de ihracat potansiyeli sayesinde ekonomimize büyük ölçüde olumlu yansımaları bulunmaktadır. Milli Savunma Bakanlığımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın yakın iş birliği ve koordinasyonu ile özgün, yerli, ileri teknolojili projeler ve milli çözümler hayata geçirilmiştir. Yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir sistemi, kızılötesi füze ikaz sistemi, deniz karakol gemileri için geliştirilen Elektronik Destek Sistemi, ARES, KORAL, MİLKAR, SANCAK, SEYMEN gibi projeler, Türkiye'nin özgün harp doktrinini şekillendirmektedir. Ürettiğimiz kara, deniz ve hava konuşlu insanlı ve insansız platformlar üzerindeki elektronik harp sistemlerimiz, harekat alanında çok etkili olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, elektronik harbi en iyi uygulayan ordular arasında yerini almış durumdadır. Gururla ifade edebilirim ki elektronik harp sistemlerimiz harekat merkezi ile doğrudan veya dolaylı olarak çok hızlı haberleşme imkanına sahiptir. Operasyonel ihtiyaçlara göre belirli sistemler hızlıca aktif hale getirilerek hava ve kara kuvvetlerinin manevralarına aktif destek verebilmektedir. Devam eden çalışmalar kapsamında önümüzdeki dönemde seyrüsefer elektronik harp sistemlerimiz ile Mavi Vatan'da da daha güçlü hale geleceğiz. Elektronik harbin özellikle sinyal istihbaratı ve siber fonksiyon alanları ile etkin koordinasyonu ve iş birliği süreçlerinin geliştirilmesine odaklanmış durumdayız" dedi.

Programın ardından Haluk Görgün tarafından Cevdet Yılmaz'a Türkiye'nin yerli ve milli savunma ürünlerinin bir kısmını temsilen maketler hediye edildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Yılmaz, stantları gezerek merkezden ayrıldı.