Cevdet Yılmaz: Hem güçlü olacağız, hem haklı olacağız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "'Ben güçlüysem her şeyi yapabilirim' zihniyetinde olanlardan değiliz. Maalesef dünyamızda şu anda böyle bir zihniyet hakim hale gelmiş durumda. Biz şunu söylüyoruz; hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız" dedi.

Ankara Altındağ Belediyesi Kültür Sarayı'nda Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ESYAV) tarafından düzenlenen iftar programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ESYAV) Başkanı Hasan Ayrancı katıldı. İftar programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği telgraf okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telgrafında, "ESYAV Vakfının 40'ıncı yılı münasebetiyle düzenlenen iftar programına davetiniz için teşekkür ediyorum. İlme, irfana ve gençliğimize 40 yıldır yatırım yapan ESYAV aslında Türkiye'nin istikbaline atılmış güçlü bir imzadır. Eğitime destek olan, gençlerimizin hayallerine omuz veren hayırseverlerimiz, milletimizin yarınlarına umut olmaktadır. Evlatlarımıza burs imkanı sağlayan hayırseverlerimizle bir araya geldiğiniz iftar programının kardeşliğimizi pekiştirmesini, gönüllerimizi birleştirmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki iyilikle büyüyen bu çınar, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha nice yıllar boyunca gençlerimize destek olmaya devam edecektir. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçenleri kutluyor, vakfımızın burs desteğiyle geleceğe yürüyen tüm evlatlarımıza üstün başarılar diliyorum. Programa iştirak edenleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadeleri yer aldı.

'RAMAZAN MUHASEBE MEVSİMİDİR'

Programda konuşan Cevdet Yılmaz, ESYAV iftar sofrası etrafında bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Ramazan-ı Şerifi'nizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, eda ettiğiniz ibadetleri dergahı izzetinde kabul eylesin. Ramazan ayı, nefsimizi terbiye ettiğimiz, kalbimizi arındırdığımız, hayata ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı yeniden hatırladığımız bir muhasebe mevsimidir. Oruçla, sabrı, iftar toprağıyla şükrü, teravihlerle birlik duygusunu idrak ederiz. Ramazan, insanın yalnız kendi açlığını değil, başkalarının ihtiyaçlarını da hissettiği bir irfan mevsimidir. Ramazan'ın verdiği sükunet, vicdanı daha hassas kılar, başkasının yükünü omuzlama sorumluluğunu hatırlatır. Aynı sofrada oturmak, aynı duaya amin demek, aynı vakitte oruç açmak, aramızdaki mesafeleri kaldırıp, gönül bağımızı güçlendirip, birliğimizi pekiştirir. Cenab-ı Allah hepimize bu Ramazan'ı güzel bir şekilde geçirmeyi, hakkıyla geçirmeyi nasip eylesin. Kadir gecesine ve bayrama sağlıkla, sıhhatle sevdiklerimizle kavuşmayı nasip eylesin" dedi.

'ESYAV'IN 73 İLDE BURS AĞI VAR'

ESYAV'ın kuruluşundan bugüne kadar, 35 bin öğrenciye burs imkanı sunduğunu ve 2 bin üniversite öğrencisine de bugün itibariyle destek sunduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye'nin 73 iline ulaşan burs ağı var. Sadece burs vermekle yetinmiyor, başka birçok destek sağlayan bir kurumumuz. Bir taraftan da akademik çalışmalar yürütüyor. Sağlık ve hukuk alanında oluşturduğu gönüllüler, komisyonlar ile çok güzel çalışmalar yürütüyor. Deprem gibi afetlerde, afete ilk koşan vakıflarımızdan biri oldu. O anlamda da toplumumuzun, ülkemizin zor zamanlarında hep yanımızda gördüğümüz sivil toplum kuruluşlarından biri. Bizim şiarımız, 'insanı yaşat ki devlet yaşasındır'. Vatandaşa efendilik değil, hizmetkarlık yapma anlayışıyla devletin millete hizmet ettiği bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Birilerinin devleti ayrı bir yöne, milleti ayrı bir yöne sevk etme çabası, yıllar yılı bu ülkeye büyük zararlar verdi. Bizim anlayışımız öyle değil. Devletin de milletin de aynı yöne, hedeflere baktığı, aynı geçmişi, medeniyet değerlerini sahiplendiği bir anlayış içinde hareket ediyoruz ve çok şükür bunu da başarmış durumdayız. Böyle yapmayan milletlerin ileriye gitme şansı yoktur" diye konuştu.

'GÜÇŞLÜYSEM HER ŞEYİ YAPABİLİRİM ZİHNİYETİNDE DEĞİLİZ'

Kendi içinde kavga eden, enerjisini kendi içinde harcayan bir toplumun ve bir milletin uluslararası alanda başarılı olamayacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Giderek yoğunlaşan uluslararası rekabette hakkını, hukukunu da koruyamaz. Dolayısıyla gereksiz bütün tartışmaları bir tarafa bırakıp iç cephemizi kuvvetlendirerek, medeniyetimize, tarihimize, değerlerimize sahip çıkarak, bu modern dünyanın gerektirdiği tüm çalışmaları yaparak yolumuza devam edeceğiz. Kim ne derse desin. 'Ben güçlüysem her şeyi yapabilirim' zihniyetinde olanlardan değiliz. Maalesef dünyamızda şu anda böyle bir zihniyet hakim hale gelmiş durumda. Biz şunu söylüyoruz; hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız. Güçsüz olursanız, maalesef o da çare değil. Güçlüler gelip haklı da olsanız bin bir türlü zulümler yapıyor. Dolayısıyla hem haklı olacağız hem güçlü olacağız. Türkiye Cumhuriyeti olarak inşallah bunu başaracağız. Güçlü bir liderlikle, siyasi istikrarla, doğru politikalarla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Bunu da devlet, özel sektör ve sivil toplum, akademik dünya, hep birlikte yapacağız. Ramazan da İnşallah bu birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirsin diyoruz. Böyle yapacağız ki bugün Ramazan'da hüzünle Ramazan'ı geçiren Gazze'li kardeşlerimize de daha fazla destek olalım. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara da daha fazla güç verelim, destek olalım."

