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Cenevre'de Genişletilmiş Gayriresmi Kıbrıs Toplantısı Başladı

Cenevre'de Genişletilmiş Gayriresmi Kıbrıs Toplantısı Başladı
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde düzenlenen genişletilmiş gayriresmi Kıbrıs toplantısı, Cenevre'de başladı. Toplantıya Türkiye, KKTC ve GKRY liderleri ile Yunanistan ve İngiltere temsilcileri katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen genişletilmiş gayriresmi Kıbrıs toplantısı başladı. Türkiye'yi temsilen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen genişletilmiş gayriresmi Kıbrıs toplantısı başladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis ve İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty katıldı.

Guterres, toplantı öncesinde Intercontinental Hotel'de düzenlenen akşam yemeği için heyet başkanlarını kapıda karşıladı. Yemek, iki ayrı masa düzeninde gerçekleştirildi. Baş masada Guterres ve Yardımcısı Rose Mary DiCarlo, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY Lideri Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ve İngiltere Devlet Bakanı Doughty yer aldı. Diğer masada ise liderlerin özel temsilcileri Güneş Onar ve Menelaos Menelaou, BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou ve İngiltere'nin Kıbrıs Yüksek Komiseri Michael Tatham yer aldı.

Toplantının ilerleyen günlerinde Kıbrıs meselesine dair tarafların görüş alışverişinde bulunması ve sürecin geleceğine yönelik değerlendirmeler yapılması bekleniyor. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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