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Cemal Enginyurt'tan CHP'li Gamze Taşcıer'e Ahmet Özer tepkisi

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisine "Kayyumlara karşı değil misiniz?" diye soran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'e katıldıkları programda tepki gösterdi. Enginyurt, "Ahmet Özer'i aday yaparken bana mı sordunuz? Ahmet Özer'in kim olduğu seçimden önce söylendi" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy görevlendirildi. Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından CHP, Esenyurt'ta miting düzenledi. Mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmadı. 3 başkanın Esenyurt'a gelmemesi gündem oldu.

Son olarak Sözcü TV'de Cemal Enginyurt'un ve Gamze Taşcıer'in Ahmet Özer hakkında tartışması çok konuşuldu.

"AHMET ÖZER'İ ADAY YAPARKEN BANA MI SORDUNUZ?"

Gamze Taşcıer'in "Kayyumlara karşı değil misiniz yoksa? Demokrasi mücadelesine davet olur mu?" demesine sinirlenen Enginyurt, "Ahmet Özer'i aday yaparken bana mı sordunuz?" cevabını verdi.

Enginyurt, tepkisine şöyle devam etti: "Ahmet Özer'in kim olduğu seçimden önce söylendi. Aday yapmayın denildi. Mitinge gelmeyen kendi belediye başkanlarınız çok şey diyor. Belediye başkanlarınızın gelmeme gerekçesini lütfen samimi olarak okuyun. En azından Tanju Özcan'ı dinleyin yeter zaten."

Cemal Enginyurt'tan CHP'li Gamze Taşcıer'e Ahmet Özer tepkisi
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVatansever:

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz halkımızın bazı gerçekleri görüp ona göre oy vermesi lazım sırf partiniz aday gösterdi diye oy vermek zorunda değilsiniz

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHalkçı:

Ulan herkese kefil olup peşinden gelmek zorunda mıyız ? Bu ne saçmalık. Ben adamı tanımam nedir ne değildir bilmem bir de kefil olacağım. Ben hiç bir siyasi için meydana inmem !!

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
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