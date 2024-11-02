Cemal Enginyurt'tan CHP'li Gamze Taşcıer'e Ahmet Özer tepkisi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy görevlendirildi. Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından CHP, Esenyurt'ta miting düzenledi. Mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmadı. 3 başkanın Esenyurt'a gelmemesi gündem oldu.

Son olarak Sözcü TV'de Cemal Enginyurt'un ve Gamze Taşcıer'in Ahmet Özer hakkında tartışması çok konuşuldu.

"AHMET ÖZER'İ ADAY YAPARKEN BANA MI SORDUNUZ?"

Gamze Taşcıer'in "Kayyumlara karşı değil misiniz yoksa? Demokrasi mücadelesine davet olur mu?" demesine sinirlenen Enginyurt, "Ahmet Özer'i aday yaparken bana mı sordunuz?" cevabını verdi.

Enginyurt, tepkisine şöyle devam etti: "Ahmet Özer'in kim olduğu seçimden önce söylendi. Aday yapmayın denildi. Mitinge gelmeyen kendi belediye başkanlarınız çok şey diyor. Belediye başkanlarınızın gelmeme gerekçesini lütfen samimi olarak okuyun. En azından Tanju Özcan'ı dinleyin yeter zaten."