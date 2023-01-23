CEM Vakfı'nda deprem! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu paylaşımları genel müdürün başını yaktı

Geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan sosyal medya paylaşımları yapan CEM Vakfı Genel Müdürü Ali Rıza Özkan'ın görevine son verildi.

"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNUYORUZ"

Cumhuriyetçi Eğitim Vakfı (CEM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vakfımıza Genel Müdür olarak atanan Ali Rıza Özkan Bey ile bugün itibari ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

PAYLAŞIMLARIYLA CHP LİDERİNİ VE İMAMOĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI

2023'ün ilk günlerinde CEM Vakfı Genel Müdürü olarak atanan Ali Rıza Özkan, daha önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu hakkında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Özkan'ın paylaşımlarında; "Densizlik İmamoğlu'na CHP'den miras değildir", "CHP'liler müjde! Kılıçdaroğlu parayı bulmuş hem de Londra'da" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

İşte o paylaşımlar: