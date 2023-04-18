Çelik: Cumhurbaşkanımızı, Menderes'in katillerinin dilini kullanarak tehdit edenlere geçit vermeyiz
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ahmet Bayar, çocuğunun eğitim gördüğü ilkokulunun müdür vekili E.B.'nin çıkan tartışmanın ardından kendisini demir çubukla darbettiği iddiasıyla hem polise hem Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Adana 1'nci sıra milletvekili adayı Ömer Çelik, Saadet Partisi'nden istifa ederek siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar veren Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a parti rozetini taktı. Çelik, "Cumhurbaşkanımızı rahmetli şehit başbakanımız Menderes'in katillerinin dilini kullanarak tehdit edenlere hiçbirimiz geçit vermeyiz. Büyük milletimiz meydanlardadır, sokaklardadır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a parti rozetini taktı. Programda konuşan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınadıklarını belirterek, "Türkiye sandığa doğru giderken kafa karıştırmaya çalışanlar, birtakım manipülasyonlar yapmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz. Partimizle ve Cumhur İttifakı'nın bütün üyeleriyle sandık arasındaki sandığa inanma, sandığın gücü yoluyla Türkiye'nin yönetilmesine dönük irade konusunda birçok yalanla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yalanlara topluca cevap vermek lazım. Herkesin bilmesi gereken şey şudur; Cumhur İttifakı, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesinin her zaman en üst prensip olarak yaşaması, tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesinin her zaman hakimiyetini sürdürmesi çerçevesinde bütün siyasi faaliyetlerini yürütüyor. Bu çerçevede bakıldığında bir kere daha Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bazılarının rahmetli şehit başbakanımız Adnan Menderes'in katillerinin diliyle konuştuğunu, onu hedef aldığını görüyoruz" diye konuştu.'GEÇİT VERMEYİZ'Bu dili şiddetle kınadıklarını dile getiren Çelik, "Aziz milletimiz çok iyi bilmektedir ki bütün ömrünü milletine hizmetle geçirmiş Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi hayatını aynı şekilde sürdürmeye, aynı irade ile yoluna devam etmeye devam edecektir. Bunların yapmaya çalıştığı bu kara propaganda faaliyetleri yurt dışındaki hangi karanlık odakların ürünüdür biz bunu çok iyi bilen bir kadroyuz. Siyasi hayatımız boyunca bununla mücadele ettik. Cumhurbaşkanımızı nefret diliyle hedef alanlar, Cumhurbaşkanımıza söyledikleri sözlerin yarısını terör örgütlerine karşı söyleyemiyorlar ya da terör örgütlerini destekleyenlere karşı söyleyemiyorlar. Çünkü açık ve net bir şekilde kurdukları iş birlikleri, kurdukları oluşumlar tek bir şeye dayanıyor, o da Erdoğan karşıtlığına. Bu tip oluşumların varlığının nasıl şekillendiğini, nasıl desteklendiğini ve tarihte çeşitli zamanlarda ülkemize ne kadar ağır bedeller ödettiklerini çeşitli kereler gördük. Bu sefer Allah'ın izniyle büyük milletimizin desteğiyle bir kere daha bu tuzakların bozulacağına, büyük milletimizin bu terör odaklarıyla iç içe geçmiş bu yapılara gereken dersi 14 Mayıs'ta sandıkta demokrasimizi bir kere daha taçlandırarak vereceğine olan inancımız tamdır. Ama hiç kimse şunu unutmasın ki Cumhurbaşkanımızı rahmetli şehit başbakanımız Menderes'in katillerinin dilini kullanarak tehdit edenlere hiçbirimiz geçit vermeyiz. Büyük milletimiz meydanlardadır, sokaklardadır" dedi. 'OY VERENLER İTTİFAK İLİŞKİLERİNDEN RAHATSIZ'Çelik, "Türkiye'nin her yerindeki arkadaşlarımızla birlikte bizde burada sahadayız. Her partiden vatandaşlarımızla oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Onların da normal bir demokratik seçim olması gerekirken bir demokratik seçime bu terör örgütlerinin üsluplarının etkilerinin bu şekilde karşımızdakiler tarafından karıştırılmasına tepki gösterdiklerini biliyoruz. Günlerdir Kandil'den, teröristlerden 'biz şu adayı destekliyoruz' diye açıklama yapılıyor. Sürekli olarak Kılıçdaroğlu'nun etrafında kenetlenilmesi gerektiğini ona destek verilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Bunun karşısında ise bu ittifakın üyelerinin hiçbiri dönüp bu terör gruplarına karşı bir tavır ortaya koyamıyor." diye konuştu.'KAZIM ÖZGAN, YUVASINA DÖNDÜ'Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile ilgili de açıklama yapan Çelik, şöyle devam etti: "Cumhur İttifakı siyasi hareketimiz, siyasi mücadelemiz gün geçtikçe büyümektedir. Adana'da da bununla ilgili bir adım atılmıştır. Kozan Belediye Başkanımız geçmişte bizim partimizde de belediye başkanlığı yapmış arkadaşımız Kazım Özgan bey, Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi yürüyüşüne destek vermek için bundan sonraki siyasi hayatına AK Parti saflarında sürdürmeye karar vermiştir. Kendisi dün çok güzel bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanımıza karşı olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul edemeyeceğini ifade etti ve 'Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi için var gücümle çalışacağım' dedi. Eminim Türkiye'nin birçok yerindeki siyasetçi arkadaşlarımız, belediye başkanı arkadaşlarımız aynı tavır ve aynı duyguyla Cumhur İttifakı'nın mücadelesine, Cumhurbaşkanımızın mücadelesine destek vermek için aynı tutumu gösterecektir. Kazım Özgan beye; partimize hoş geldiniz, Cumhurbaşkanımızla beraber yürüdüğümüz bu yola tekrar hoş geldiniz, zaten kendi duygu ve düşünceleriniz bu şekildeydi, şimdi tekrar eski yuvanıza dönmüş oldunuz diyorum. "'BU SEÇİM BEKA SEÇİMİ'Kazım Özgan ise "Kısa bir ayrılıktan sonra tekrar beni yuvama kavuşturan değerli parti sözcümüz, genel başkan yardımcımız Ömer Çelik beye şükranlarımı sunuyorum. Bu seçim beka seçimi. Ülkemizin geleceği, mazlum milletlerin, Türk dünyasının geleceği için önemli bir seçim. Bu seçimde de geçtiğimiz yıllar itibariyle Türkiye'yi belli noktalara getiren bu iradenin tekrar seçilmesi gerekiyor" diye konuştu.
?Konuşmaların ardından Ömer Çelik, Kazım Özgan'a parti rozetini taktı.