Çelik: Cumhurbaşkanımızı, Menderes'in katillerinin dilini kullanarak tehdit edenlere geçit vermeyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Adana 1'nci sıra milletvekili adayı Ömer Çelik, Saadet Partisi'nden istifa ederek siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar veren Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a parti rozetini taktı. Çelik, "Cumhurbaşkanımızı rahmetli şehit başbakanımız Menderes'in katillerinin dilini kullanarak tehdit edenlere hiçbirimiz geçit vermeyiz. Büyük milletimiz meydanlardadır, sokaklardadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a parti rozetini taktı. Programda konuşan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınadıklarını belirterek, "Türkiye sandığa doğru giderken kafa karıştırmaya çalışanlar, birtakım manipülasyonlar yapmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz. Partimizle ve Cumhur İttifakı'nın bütün üyeleriyle sandık arasındaki sandığa inanma, sandığın gücü yoluyla Türkiye'nin yönetilmesine dönük irade konusunda birçok yalanla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yalanlara topluca cevap vermek lazım. Herkesin bilmesi gereken şey şudur; Cumhur İttifakı, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesinin her zaman en üst prensip olarak yaşaması, tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesinin her zaman hakimiyetini sürdürmesi çerçevesinde bütün siyasi faaliyetlerini yürütüyor. Bu çerçevede bakıldığında bir kere daha Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bazılarının rahmetli şehit başbakanımız Adnan Menderes'in katillerinin diliyle konuştuğunu, onu hedef aldığını görüyoruz" diye konuştu.

?Konuşmaların ardından Ömer Çelik, Kazım Özgan'a parti rozetini taktı.