Celal Şengör, Meral Akşener'e sarılarak hüngür hüngür ağladı

Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in katıldığı Balkan Buluşması'na İlber Ortaylı ve Prof. Celal Şengör de katıldı. Akşener'in Rumeli Türklerinin yaşadığı acıları anlatan konuşmasından sonra Rumeli Türkü olan Celal Şengör, İYİ Parti liderine sarılıp ağladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balkan Buluşması'nda bir araya geldi.

SARILIP AĞLADILAR

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Balkan Rumeli Mübadil Buluşması'na Prof. İlber Ortaylı ve Prof. Celal Şengör de katıldı. Meral Akşener, Rumeli Türklerinin yaşadığı acıları anlatan konuşmasından sonra Rumeli Türkü olan Celal Şengör, Akşener'e sarılıp ağladı görüldü.

"MİSAFİR DEĞİL, EV SAHİBİYİZ"

Akşener'in salondakileri duygulandıran açıklamalarından satır başları: "Muhacir, mahcur, göçmen, mübadil isimleri ile anıldık ama bütün büyük çoğunluğumuz, Anadolu'dan gitme yörüktür, Türkmen'dir. Dolayısıyla Anadolu'nun sahipleri olarak, Rumeli'ye, Rumeli'yi Türkleştirmek, Müslümanlaştırmak için gönderildik. Misafir değiliz, ev sahibiyiz. Bizi buradan, devlet ebed müddet olsun diye gönderdiler.

"BENİM AİLEM ONLARDAN BİRİSİ"

Annemin ailesi Avşar, babamın ailesi Savcılı Türkmen'i. Gittiler Yunanistan'a, gittiler Bulgaristan'a, isimleri oldu Tanrı Dağı Türkmenleri. Şimdi bir yanlış yapılıyor; misafir muamelesi. 21 yıldır artarak giden bir misafir muamelesi. Hayır, biz misafir değiliz. Biz, Rumeli ve Balkanları Müslümanlaştırmak, Türkleştirmek için gönderilmiş, o görev ile gönderilmiş evladı fatihanız. Fethedenlerin evlatları, hoş geldiniz. Balkanların her bir köşesinde en fazla eziyet gören ama of demeyen, şikayet etmeyen ve çektiği bütün acıları sineye çeken, sonra mecburen gönderilip 'Orayı fethet, orayı Müslümanlaştır, orayı Türkleştir' denilenler büyük eziyetler, büyük vahşetler, büyük kırımlar yaşadıktan sonra Osmanlı çekilir, 'Türkiye'ye dön' derler. Benim ailem onlardan birisi. Buradakiler gider, oradakiler gelir."