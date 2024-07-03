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Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy için TBMM'de tören düzenlendi

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İSTANBUL'da vefat eden 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı, eski milletvekili Nilüfer Gürsoy (103) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

İSTANBUL'da vefat eden 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı, eski milletvekili Nilüfer Gürsoy (103) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

Türkiye'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı 13'üncü dönem Bursa, 15 ve 16'ncı dönem İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy, rahatsızlıkları dün İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Cenazesi Ankara'ya getirilen Gürsoy için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Gürsoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, grup başkan vekilleri ve milletvekilleri ile eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı. Nilüfer Gürsoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM şeref kapısı merdivenleri önüne getirildi. Gürsoy'un hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Nilüfer Gürsoy'un cenazesi, Cebeci Asri mezarlığında toprağa verildi.

BABASI İLE AYNI YAŞTA VEFAT ETTİ

Nilüfer Gürsoy, 1921 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ni bitirdi. Aynı üniversitede klasik filoloji asistanı olarak görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi sonrası siyasete giren Gürsoy, 1961 yılındaki milletvekili genel seçimlerinde Adalet Partisi'nden 13'üncü dönem Bursa Milletvekili seçildi. 15 ve 16'ncı dönemlerde de aynı partiden İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. Celal Bayar Vakfı Başkanlığı görevini yürüten Gürsoy, 2 çocuk annesiydi. Nilüfer Gürsoy, 1883'de doğup 1986'da 103 yaşında yaşamını yitiren babası 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile aynı yaşta hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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