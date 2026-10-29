Carney, Kanada'nın AB ile ortak üye olacağı ittifak sürecini açıkladı

Kanada Başbakanı Mark Carney Avrupa Birliği (AB)- Kanada Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, "Kanada ile AB arasında Kanada'nın ortak üye olacağı yeni bir ittifak oluşturma sürecindeyiz" dedi.

Kanada Başbakanı Carney, Kanada'nın Montreal kentinde Avrupa Birliği (AB)- Kanada Zirvesi çerçevesinde AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katılımıyla iş dünyası temsilcileri ile gerçekleştirilen çalışma toplantısında konuştu. Açıklamasında Carney, "Buradayız çünkü ortak bir amacı paylaşıyoruz. Kanada ile AB arasında Kanada'nın ortak üye olacağı yeni bir ittifak oluşturma sürecindeyiz. Bu ittifak, değerlerimize dayanıyor ve birbirini tamamlayan güçlü yönlerimiz üzerine inşa ediliyor. Bu masanın etrafına ve temsil ettiğiniz alanlara baktığınızda, Avrupa Birliği ile Kanada'nın çok çeşitli alanlarda birbirini tamamlayan güçlü yönlerini görüyorsunuz. Yapay zekadan finansa, kritik minerallerden gıda güvenliğine ve ileri imalata kadar pek çok alandan söz ediyoruz. Bütün bunlar ailelerimiz için daha fazla seçenek, daha uygun yaşam maliyetleri ve işletmelerimiz için daha fazla fırsat sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Bugünkü zirve sırasında ABD ile Kanada arasındaki müzakerelere ilişkin bir soru alan Carney, mevcut aşamada görüşmeler konusunda sürekli yorum yapmanın "yapıcı" olmadığını düşündüğünü söyledi. Carney, "Küresel şartlar ve ticaret ortamı göz önüne alındığında, Kanada ile ABD arasında karşılıklı yarar sağlayacak anlaşmalar mümkün" dedi.

"Nihayetinde ABD de bunun faydasını görecek"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ile AB arasındaki ittifakın, "ABD'ye yönelik düşmanca bir eylem olabileceği" değerlendirmesine karşı çıkan Carney, Kanada ile AB arasındaki ortaklığın nihayetinde tüm ülkelere yarar sağlayacağını ifade etti. Carney, "Daha güçlü, daha bağımsız ve daha dirençli bir Kanada, nihayetinde herkes için daha iyi bir ortak olacaktır" açıklamasını yaptı. Kanada'nın bu çerçevede ülke içindeki kapasitesini geliştirmesi ve yurt dışında güvenilir ortaklarla ilişkilerini çeşitlendirmesi gerektiğini kaydeden Carney, AB ile anlaşmanın "Kanada halkının çıkarları doğrultusunda" hayata geçirileceğini ve "nihayetinde ABD'nin de bunun faydasını göreceğini" söyledi.

Carney, Kanada'nın AB'nin "ortak üyesi" olup olmayacağına ilişkin sorular üzerine ülkesi ile AB arasındaki ilişkiye verilecek adın bir öneminin olmadığını söyledi. Gazetecilere yaptığı açıklamada Carney, "Kullanılan adlandırma önemli değil. Bu yeni ittifakta Kanadalılar açısından asıl önemli olan, yaşam maliyetlerinin daha karşılanabilir hale gelmesi olacak. AB ile kurulacak yeni ittifak bir pazarlama çalışması değil. İsminin bir önemi yok" ifadelerini kullandı.

"Ortaklığımızı mümkün olan en üst düzeye taşımayı amaçlıyoruz"

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise AB-Kanada Zirvesi'nin ortaklık ve ilişkileri yeniden tasarlama ve bir üst düzeye taşımaya odaklandığını ifade ederek, "Her zaman yakındık. Ancak şimdi yeni ufuklara bakıyoruz ve ortaklığımızı mümkün olan en üst düzeye taşımayı amaçlıyoruz" dedi.

AB içinden yükselen itirazlara rağmen Kanada ile "ortak üyelik" vizyonunu teyit eden Leyen, "İkili düzeyde ortak üyelik fikrini değerlendiriyoruz. Bu, politikalarımızı, programlarımızı ve yönetim anlayışımızı uyumlu haline getirmek ve üzerinde çalışabileceğimiz pek çok konuyu geliştirmek anlamına geliyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı