Canlı yayında Akşener için kullanılan skandal ifade tepki çekti! İYİ Partililer kanal binasına koştu

Siyaset Bilimci Onur Erim, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Bu ele terörist eli değmedi" sözlerine yönelik, "Eli değmemesi çok mühim değil başka bir şekilde değmiştir" dedi. Erim'in ifadeleri büyük tepki çekerken İYİ Parti İstanbul teşkilatı kanalın bulunduğu binanın önünde toplanıp durumu protesto etti.

Dün akşam bir televizyon kanalında canlı yayına konuk olan Siyaset Bilimci Onur Erim, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında tartışma yaratan ifadeler kullandı.

TEPKİ ÇEKEN İFADELER

Akşener'in daha önce "Bu ele terörist eli değmedi" açıklamasının hatırlatıldığı Erim, "Eli değmemesi çok mühim değil başka bir şekilde değmiştir" dedi. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.

İYİ PARTİ TEŞKİLATI AYAKLANDI

Bu sözler kısa sürede sosyal medyanın da gündemine otururken Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Saltuk Buğra Kavuncu, "Biz milletimizle tarih yazacağız; seni, senin zihniyetindekileri, o çirkin sözlerinizi, hakaretlerinizi de tarihe gömeceğiz!" dedi.

"BİZ BUNLARA ÇUKUR DİYORUZ"

İYİ Partililer gece saatlerinde kanalın bulunduğu bina önünde toplandı. Burada basın açıklaması yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, "Büyük bir terbiyesizliğin karşısında duruyoruz. Haramzadelerin iktidarını meşrulaştırmak ve sürdürmek adına yalan üretmek haricinde hiçbir işe yaramayan bu kurumun çatısı altında yaşanan bir ahlaksızlığı ifşa ediyoruz. Ne yazık ki ülkemizde uzun zamandır ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışan bir güruh bugün hedefini Genel Başkanımız Meral Akşener'e almaya çalıştı. Necip Fazıl'ın ifadesiyle biz bunlara çukur diyoruz. Alçak bile değil bunlar ancak çukur. Çünkü alçakta bir seviye vardır, burada seviye diye bir kavram yoktur" ifadelerini kullandı.

Hukuki yollara başvuracaklarını dile getiren Yıldırım, "Özür dilenmediği takdirde, ki bu saatten sonra dilese bile, bu saate kadar bize bir özür haberi gelmedi, yarın hukuki işlemleri başlatıyoruz" diye konuştu.

O anlardan kareler: