Canan Kaftancıoğlu görevden alınıyor mu? Gürsel Tekin iddiası CHP'de bomba etkisi yarattı

Sık sık yaptığı çıkışlarla gündem olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun görevden alınacağı ve yerine eski CHP milletvekili Gürsel Tekin'in getirileceği iddia edildi. Bu haber kulislerde bomba etkisi yaratırken Tekin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi de bu iddiaları kuvvetlendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi 24, 25 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirileceği iddia edildi. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun görevden alınma durumu ve yerine Tekin'in atanacağı iddiası büyük yankı uyandırdı. Tekin'in bu gündemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapması ise iddiaların doğru çıkacağı yönünde değerlendirildi.

"BÖYLE BİR İHTİMAL OLABİLİR"

İddiaları ortaya atan gazeteciler de sosyal medya hesaplarından açıklamalar yaptı. İddiaların yalan olduğu yönündeki yorumlara verilen cevapta, kaynakların birinci derece olduğu ve Tekin'in de böyle bir ihtimalin bulunduğunu söylediği bilgileri yer aldı.

"KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİRSE ADAY OLURUM" DEMİŞTİ

Öte yandan CHP Eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seçim yenilgisinin ardından partisine eleştirilerde bulunmuş, "Seçimden seçime sahaya çıkarsanız olmaz" diye konuşmuştu. Kongre takvimine dikkat çeken Tekin, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi halinde genel başkanlığa da aday olacağını açıklamıştı.