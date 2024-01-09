Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
Dün Fatih Camii imamı ve öğrencisi camiye giren bir saldırgan tarafından bıçaklandı. Yankı uyandıran olayın ardından sosyal medyada "Ümit Özdağ tutuklansın" etiketi zirveye yerleşti. Bir açıklama yapan Özdağ, "Fatih Camii imamı bir deli tarafından bıçaklandı. Olayı hiçbir Zafer Partilinin yaklaşmadığı hesap üzerinden Zafer Partisi'ne bağlamaya çalıştılar olmadı. Ellerinde patladı." dedi.
Fatih Camii'nde, imam ile cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan gözaltına alındı. İnfial yaratan olayın ardından X'te "Ümit Özdağ tutuklansın" etiketi gündem oldu. Uzun bir açıklama yapan Özdağ ise provokasyon iddialarını yalanladı.
CAMİDE 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI
Dün Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartıldı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. Şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken Usta ve Erdem, hastaneye kaldırıldı.
GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ ÖZDAĞ'DAN "PROVOKASYON" AÇIKLAMASI
Yankı uyandıran olayın ardından sosyal medyada "Ümit Özdağ tutuklansın" etiketi zirveye yerleşti. Bir açıklama yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı: