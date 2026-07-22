Bakan Yardımcısı Aydın: Emeğin Değer Gördüğü Toplumlar Güçlü Olur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Çalışmalarımızın ve çalışanlarımızın haklarını geliştirmek, daha güvenli çalışma ortamları oluşturmak ve üretimle sosyal adaleti birlikte güçlendirmek temel önceliğimizdir çünkü biliyoruz ki emeğin değer gördüğü toplumlar güçlü olur." dedi.

Amelebirliğinin (Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı) 103. kuruluş yılı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Aydın, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, il protokolü ve madenciler tarafından Valilik önünde karşılandı.

Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret eden Aydın, Valilik önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Amelebirliğinin, insan onuruna yakışır çalışma hayatının en önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi.

"Amelebirliği, emeğe sahip çıkan güçlü bir dayanışma modeli"

Aydın, Cumhuriyet'ten önce kurulan ve bugünkü sosyal güvenlik sistemini temsil eden tarihi bir kuruluş olan Amelebirliğinin, dünyadaki ilk sosyal güvenlik ve dayanışma modellerinden biri sayılabileceğini kaydetti.

Maden işçilerinin sağlıklarını, ailelerini ve sosyal hayatlarını korumayı amaçlayan müessesenin, emeğe sahip çıkan güçlü bir dayanışma modeli haline geldiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Bizler madenciliğin ne kadar zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle çalışma şartlarını iyileştirmek, zorlukları azaltmak, çalışma şartlarını iyileştirmek ve madencilerimizin haklarını daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Madencilerimizin can güvenliğini her şeyin üzerinde tutuyor, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatımızı sürekli geliştiren sahadaki denetimlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz. Elbette daha yapacak çok işimiz, kat edeceğimiz mesafeler var. Bunu da çalışanlarımızın hayatına duyduğumuz sorumluluğun bir gereği olarak görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışma hayatını güçlendiren, sosyal güvenliği büyüten, iş sağlığı ve güvenliğini her geçen gün daha ileri taşıyan önemli reformların hayata geçirildiğine değinen Aydın, "Çalışmalarımızın ve çalışanlarımızın haklarını geliştirmek, daha güvenli çalışma ortamları oluşturmak ve üretimle sosyal adaleti birlikte güçlendirmek temel önceliğimizdir çünkü biliyoruz ki emeğin değer gördüğü toplumlar güçlü olur." ifadelerini kullandı.

Halk oyunları gösterisinin ardından Aydın, 2023'te Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi'ndeki göçükte vefat eden madenci Ramazan Yıldırım'ın programda şiir okuyan kızı Merve ve kardeşlerine hediye takdim etti.

Bakan Yardımcısı Aydın ve il protokolü, madencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Genel Maden İşçileri Sendikasının açtığı fotoğraf sergisini gezdi.

"Kuralları vurgulayarak bu ocakları işletmeye çalışıyoruz"

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Aydın, burada yaptığı konuşmada, 21 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan maden ocaklarına yönelik yeni yönetmeliklere değindi.

İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulması hususlarını tamamen açık, net ve şeffaf kurallara bağladıklarını, tüm tereddütleri ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Madencilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, elbette ki özlük haklarının iyileştirilmesi ve bu şehre nasıl daha fazla katma değer katarız, bütün hesaplamaları hep yapıyoruz. Çok daha iyi şartlarda, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını da vurgulayarak bu ocakları işletmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte buradaki madencilerin, talepleri ne olursa olsun, can güvenliği başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurallarına da uyarak, üretimin de devam etmesi konusunda elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeye çalışıyoruz."

Esnafla da görüşen Aydın, daha sonra Genel Maden İşçileri Sendikasını ziyaret ederek yönetim kuruluyla bir araya geldi.