ÇAKÜ İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından kınandı.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Uluyazı Kampüsü'ndeki rektörlük binası önünde yaptığı açıklamada, dünyanın kalbinin bir kez daha Kudüs'te, Kubbetüs Sahra'da, Mescid-i Aksa'da, Gazze'de ve Filistin'de attığını söyledi.

Filistin'de toplumun su, gıda, elektrik, sağlık ve eğitim gibi en temel insan haklarından mahrum bırakıldığını, yokluğa ve ölüme mahkum edildiklerine işaret eden Çiftçi, bu zulmün sicili temiz hiç olmayan İsrail'in rutini halini aldığını vurguladı.

Sistematik şekilde 1948'den bu yana işgale ve zulme maruz kalan Filistin halkının insanlık tarihinin görebileceği en büyük mezalimlerinden birini daha yaşadığını dile getiren Çiftçi, şöyle devam etti:

"Ne acıdır ki bu zulüm, neredeyse yüz yıllardır mazlum olmakla nam salmış bir milletin elinden gelmektedir. Bir yandan İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gaz odalarında zehirlenip vahşice öldürülen insanların hikayelerini anlatacaksınız, diğer yandan aynı toprağı paylaştığınız insanları dinleri, kültürleri, dilleri farklı diye yasaklanmış gaz bombalarıyla vahşice öldüreceksiniz. Bu hangi din, hangi vicdan, hangi hukuka sığmaktadır. Uluslararası hukuk hiçe sayılarak çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı demeden, dünya kamuoyunun gözü önünde gerçekleştirilen bu mezalimin inandığımız değerler, medeniyet, çağdaş toplum, vicdan, adalet, hukuk adına, korkulan olmadan, bir soykırıma dönüşmeden bir an önce durdurulması gerekmektedir."

Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak zulme sessiz kalmanın zulmü işleyenler kadar suçlu olmak anlamına geldiğini bildiklerine dikkati çeken Çiftçi, "O nedenle tarafımızı tüm açıklığıyla ortaya koyuyor ve mazlum bir halka tüm gelişmiş silahlarıyla saldırarak onları topyekun yok etmeye azmeden İsrail'i kınıyoruz. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Filistin'in ve dünyada zulüm gören tüm mazlum topluluk ve milletlerin yanındadır. İsrail, acilen 1967 sınırlarına dönmeli, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı ve tanınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya ÇAKÜ Senato üyeleri ve öğrenciler katıldı.