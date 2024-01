İdris Nebi Hatipoğlu: Zamanımın büyük çoğunluğunu sizlerle geçireceğim, ofiste oturmayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan İdris Nebi Hatipoğlu, partililerle buluşmasında yaptığı konuşmada, "Zamanımın büyük çoğunluğunu çarşıda, pazarda, sokakta, sizlerle geçireceğim, ofiste oturmayacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklamıştı. Bugün Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu, Yüksek Hızlı Tren ile Eskişehir'e geldi. Hatipoğlu'na AK Parti milletvekilleri Ayşen Gürcan, Fatih Dönmez ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan eşlik etti. Tren istasyonunda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, ilçe belediye başkanları ve partililerce büyük bir coşkuyla karşılanan İdris Nebi Hatipoğlu, hazırlanan salona geçti.

"Bizim kimsenin yaşı ile alıp veremediğimiz yok"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, "Belki diğer şehirler için aday belirleme süreci zor geçmiş olabilir. Ama Eskişehir'de bu süreç hamdolsun gerçekten tahtını hazırladık, Rabbim de gönderdi. Eskişehir'in ihtiyaçlarını bilen, şehrin tüm sorunlarına hakim bu şehrin evladı Nebi Hatipoğlu ile belediyeciliğin nasıl yapılacağını inşallah bütün Eskişehir görecek. Bizim kimsenin yaşı ile alıp veremediğimiz yok. Büyüklerimize saygı bizim kültürümüzden gelen bir ahlakımızdır. Ama sözde yenilik diyerek harekete geçenlerin gelip dolaşıp, ulaştığı yeri birlikte görüyoruz" dedi.

"1 Nisan'da Eskişehir bunları emekli edecek inşallah"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de şöyle konuştu:

"Belediye başkanları 4-5 yıl önce bir seçime girdiler. Zaman zaman arkadaşlara soruyorum; 'Başkanların hangi konularda, ne tür taahhütleri oldu?' diye. Dediler ki, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili herhangi bir taahhütü yok. 'Taahhüt olmadan seçim kazanılır mı?' dedim. Hakikaten o seneki arşivlerine baktım. Sayın başkan herhangi bir taahhütte bulunmamış. Çünkü yarın vatandaşın huzuruna çıktığında 'Vatandaş benim yakama yapışır, sen söz verdin niçin yapmadın?' der diye taahhütte bulunmamış. Bu başka bir şeyin de ifadesi, göstergesi. Emekliye hazırlanan insanlar bilirler. Bazen etrafındaki çoluğu çocuğu gelir, 'Baba bize bir şey yapmayacak mısın?', 'Anne bize bir şey almayacak mısın?' der. O der ki 'Ben yapacağımı yaptım sıra sizde' şimdi. Eskişehir'deki başkanların psikolojisi bu. Onlar kendilerini emekliliğe hazırlamışlar. Fazla beklemeyecekler, 1 Nisan'da Eskişehir bunları emekli edecek inşallah."

"Zamanımın büyük çoğunluğunu sizlerle geçireceğim, ofiste oturmayacağım"

Son olarak kürsüye çıkan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu, uzun yıllardır başkan olmak için hayal kurduğunu söyledi. Aday olduğu için heyecanından bahseden Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Eskişehir'i layık olduğu hizmetlerle tanıştırmak istiyorum. Çok gururluyum, çünkü siz dava arkadaşlarım ile bu kutlu yolculukta yalnız olmadığımı görüyorum. Ağır bir yükün altına girdiğimin farkındayım, sorumluluklarımın farkındayım. Sizlerin de desteği ile Eskişehir'i gerçek belediyecilik faaliyetlerinin gösterildiği bir şehir haline getirmek için çok çalışacağım. Muhterem hemşehrilerim, ben bu şehirde doğdum, bu şehirde yaşadım. Bu şehrin her sokağını, caddesini, mahallesini çok iyi biliyorum. Bu şehirde yaşayan en küçüğünden en büyüğüne bütün hemşehrilerimin dertleriyle dertleneceğim. Tüm ihtiyaç sahiplerinin her an yanında olacağım. Bunları da öyle oturduğum yerden falan değil, ofisler falan değil, vatandaşlarımın yanında yapacağım. Zamanımın büyük çoğunluğunu çarşıda, pazarda, sokakta sizlerle geçireceğim, ofiste oturmayacağım." - ESKİŞEHİR