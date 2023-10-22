Büyükçekmece Belediye Başkanı Fransa'ya gitti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 45'inci Genel Kurulu'na katılmak için Fransa'ya gitti.

2000 yılından beri Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türk Milli Delegasyon Üyesi olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Fransa'nın Strasbourg şehrinde 24-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek genel kurulda Türkiye'yi temsil edecek. Genel kurulunun gündem maddeleri arasında 'Kentsel Şart III' yer alıyor. 'Avrupa Kentsel Şartı', Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından 1992 yılında kabul edilmişti.

"2050 VİZYON ÇALIŞMALARI DOĞRULTUSUNDA BÜYÜKÇEKMECE KENTSEL ŞARTI HAYATA GEÇİRİLECEK"

Akgün, 'Kentsel Şart III' hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Kentsel Şart, kentleri ilk defa toplumların karşılaştığı sorunların çözümünde rol alabilecek 'ortak oyuncu' olarak görerek Avrupa'da çığır açan bir girişimdir. Kongre 2008 yılında, yerel yönetimlerin politikalarına öncü olması amacıyla 'Avrupa Kentsel Şartı II-Yeni Bir Kentlilik İçin Bildirge'sini kabul etmişti. Avrupa Kentsel Şartı'nın, yeni gelişmeler ve pandemi sonrası yaşananlar doğrultusunda güncellenmesi amacıyla, yeni bir revizyon süreci başlatılmıştı. Yenilenmiş Şartın, 45'inci kongre oturumunda kabul edilmesi planlanıyor. Doğrudan belediyelerin imzasına açılan Kentsel Şartı, Türkiye'de henüz imzalayan belediye yok. Büyükçekmece Belediye Meclisi bu anlamda önemli bir karar aldı. Kentsel Şartın III'ün imzalanması için Belediye Başkanına yetki vermişti. Büyükçekmece Belediyesi, şartı imzalayan Türkiye'deki ilk belediye olacak. Bu gelişmeye paralel olarak, belediyemiz tarafından sürdürülen '2050 Vizyon Çalışmaları' doğrultusunda hazırlanan Büyükçekmece Kentsel Şartı hayata geçirilecektir."