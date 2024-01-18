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Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, yaşlı kadının boğazını sıkıp küfretti

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Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldığı sıralarda, belediye binasının önünde belediye çalışanları ile basın mensupları arasında arbede yaşandı. O anlarda olay yerinde bulunan yaşlı bir kadın ise ne olduğunu anlamaya çalışırken Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un saldırısına uğradı. Akkuş'un, yaşlı kadının boğazını sıkıp küfrettiği anlar kameralara yansıdı.

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, belediyede rüşvet operasyonunun gerçekleştiği dakikalarda yaşlı bir kadının boğazını sıkıp küfür etti. O anlar anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'nda çalışan personele yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YAŞLI KADINA SALDIRDI

Şüphelilerin ekip aracına bindirildiği sırada bir grup belediye personeli alkış ve ıslıklar eşliğinde bir süre yürüdü. Bu esnada görüntü alan medya çalışanları ile kalabalık grup arasında arbede yaşandı. Kalabalık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışan yaşlı bir kadın ise Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş tarafından darp edildi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, başörtülü yaşlı kadının boğazını sıkıp küfretti

HASAN AKKUŞ, YAŞLI KADININ BOĞAZINI SIKIP KÜFRETTİ

Yaşlı kadına öfkelenen Akkuş, kadının önce boğazını sıktı ardından da küfür etti. O anlarda ise bölgede bulunan basın mensuplarının kamerasına yansıdı. O anlarda bazı kişilerin de kameraları kapatmaya çalışarak, "Çekmeyin" dediği görüldü. Belediye binası önündeki arbede ise kısa sürede sonlandırılırken, kalabalık grup daha sonra dağıldı.

BASIN MENSUPLARI DA DARBEDİLDİ

Öte yandan iki basın mensubu arbede esnasında darbedildikleri gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Emre Ö, Serhat A. ve Yunus Emre Ç, "kasten yaralama" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, başörtülü yaşlı kadının boğazını sıkıp küfretti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şüphelilerin gözaltına alındığını açıklamış ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirmişti.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDEKİ RÜŞVET OPERASYONU

Belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine, "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükçekmece Belediyesi'nde İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, başörtülü yaşlı kadının boğazını sıkıp küfretti

Gözaltındaki bazı şüphelilerin belediye binasındaki odalarında arama yapıldığı esnada, binaya getirilen şüphelilere alkış ve sloganlarla destek veren belediye personeli, zaman zaman polis ekiplerine ve basın mensuplarına da tepki göstermişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Büyükçekmece Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (4)

tarık usta:

CHPKK

194
72
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Sezgin Avcı:

Hayırdır başkan bu öfke ne böyle

133
14
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Sm57:

Suçluluk

yanıt10
yanıt0
Alp EREN:

İnsanın başına be geliyorsa ya meraktan ya da

20
44
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