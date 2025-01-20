Büyük Birlik Partisi, Suriye'ye heyet gönderiyor

Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejiminin devrilmesinin ardından taşlar yerine oturuyor. Türkiye'den üst düzey ziyaretlerin yapıldığı bölgeye son olarak Büyük Birlik Partisi'nden bir heyet gidecek.

ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENECEK

Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin başkanlığındaki heyetin ziyareti kapsamında, bölgedeki insani ve siyasi çalışmalar yerinde değerlendirilecek. Konuyla ilgili yapılan yapılan açıklamada "Devletimizin bu konuda yürüttüğü çalışmalara katkı sunacak temaslar gerçekleştirilecektir. Büyük Birlik Partisi olarak, bölgesel huzur ve kardeşlik için her türlü yapıcı adımı desteklemeye devam edeceğiz" denildi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin

EMİN SERİN KİMDİR?

20 Mart 1973 yılında Sivas'ta doğdu. 1995 yılında Kara Harp Okulu'nu bitiren Serin, TSK'da, Trabzon Maçka ve Şırnak'ta yaptığı görevlerin ardından 2001-2007 yılları arasında Gerede Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı olarak görev yaptı. Aynı dönemde 2005 yılı içinde de Bosna Hersek'teki EUFOR Uluslararası Karargahında Personel Şube Müdürü görevini ifa etti.