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Büyük Birlik Partisi, Suriye'ye heyet gönderiyor

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Büyük Birlik Partisi heyeti, 21 Ocak'ta Suriye'nin başkenti Şam'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Konuyla ilgili partiden yapılan açıklamada "Bu ziyaret, Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinde karşılıklı diyaloğun ve çözüm odaklı çalışmaların güçlenmesine destek vermek amacı taşımaktadır" denildi.

Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejiminin devrilmesinin ardından taşlar yerine oturuyor. Türkiye'den üst düzey ziyaretlerin yapıldığı bölgeye son olarak Büyük Birlik Partisi'nden bir heyet gidecek.

ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENECEK

Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin başkanlığındaki heyetin ziyareti kapsamında, bölgedeki insani ve siyasi çalışmalar yerinde değerlendirilecek. Konuyla ilgili yapılan yapılan açıklamada "Devletimizin bu konuda yürüttüğü çalışmalara katkı sunacak temaslar gerçekleştirilecektir. Büyük Birlik Partisi olarak, bölgesel huzur ve kardeşlik için her türlü yapıcı adımı desteklemeye devam edeceğiz" denildi.

Büyük Birlik Partisi, Suriye'ye heyet gönderiyorBBP Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin

EMİN SERİN KİMDİR?

20 Mart 1973 yılında Sivas'ta doğdu. 1995 yılında Kara Harp Okulu'nu bitiren Serin, TSK'da, Trabzon Maçka ve Şırnak'ta yaptığı görevlerin ardından 2001-2007 yılları arasında Gerede Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı olarak görev yaptı. Aynı dönemde 2005 yılı içinde de Bosna Hersek'teki EUFOR Uluslararası Karargahında Personel Şube Müdürü görevini ifa etti.

Büyük Birlik Partisi, Suriye'ye heyet gönderiyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıŞehmuz Şeker:

YA ARKADAŞ HANGİ SIFATLA GİDİYORSUNUZ TÜRKİYEDE KARŞILIGINIZ YOK SURİYEDE KİM TAKAR SİZİ BENDEN BAŞKA TENEZÜL EDİPTE YORUM YAZAN BİLE YOK BEN NİYE YAZDIM ONUDA BİLMİYORUM

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Destici turist gönderir Devletin parası ile ne heyeti? Kim takar desticinin heyetini? Zavallı koltuk işgalinden başka bişey değil

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