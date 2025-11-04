Haberler

Bursa Gemlik'te AK Parti'ye 800 Yeni Üye Katıldı

Bursa Gemlik'te AK Parti'ye 800 Yeni Üye Katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Gemlik İlçe Teşkilatı'na 800 yeni üye katılması nedeniyle düzenlenen törende, İl Başkanı Davut Gürkan, partinin 23 yıllık iktidar sürecinden ve yapılan hizmetlerden bahsetti. Gürkan, Gemlik'teki yatırımlar ve konut projeleri hakkında da bilgi verdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Ak Parti'ye 800 yeni üye katıldı.

Ak Parti Gemlik İlçe Teşkilatı'na 800 yeni üye katılması nedeniyle tören düzenlendi. Törende konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, Ak Parti'nin 23 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatarak, "Her seçimde yeni bir sorumluluk alarak, milletimizin desteğiyle kazandık. Bu süre boyunca çok güzel hizmetlere imza attık. Siyaset yapmak fedakarlıktır, hizmetkar olmaktır, hayırlara vesile olmaktır" dedi.

Gürkan, her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, "Sahayı dinliyoruz. Değişim mahalleden başlar. Bugün dünyada herkes Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyor. Dünya ülkelerinin gıpta ile baktığı bir ülkeyiz. Milli iradenin sandığa en güçlü şekilde yansıdığı ülke Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Bursa ve ülke genelinde yürütülen hizmetlerden de bahseden Gürkan, "Togg Gemlik'ten dünyaya açılan yerli markamızdır. Bursa'da konut üretiminde en fazla pay Gemlik'e ait. Şu an 3 bin konut planlandı ancak rezerv alanların belirlenmesiyle bu sayı artacak. Deprem bölgesinde her gün 550 konutun anahtarı teslim ediliyor, bugüne kadar 304 bin konut teslim edildi. 3 bin 484 şantiyemiz aktif durumda, yıl sonuna kadar 350 bini bulacağız" dedi.

Gemlik'teki yatırımlar hakkında da bilgi veren Gürkan, doğalgaz çalışmalarının, okul yatırımlarının ve 500 öğrenci kapasiteli yurt inşaatının sürdüğünü belirterek, "Aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar da, "Partimize ilgi her geçen gün artıyor. Bugün aramıza katılan yeni üyelerimizle daha güçlü bir teşkilat olduk. Hedefimiz Gemlik'te AK Parti bayrağını daha yükseğe taşımaktır" dedi.

Program, pasta kesimi, yeni üyelere rozet takılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Düzenlenen törene AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, önceki dönem Bursa Milletvekili Zafer Işık ile AK Parti, Gelecek Partisi Gemlik İlçe Başkanı Cihan Palabıyık ve çok sayıda partili katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Sudan'da vahşet devam ediyor! Cinayet ve tecavüzleri akılalmaz sözlerle savundu

İşledikleri katliamlara bahaneleri, kan donduran cinsten
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.