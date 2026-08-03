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Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz
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Denizli'de düğünde takılan altınları bozdurmak için kuyumcuya giden damat, altınların arasındaki bir detayı gördüğünde neye uğradığını şaşırdı. Davetlilerden birinin altın kurdelesiyle madeni 5 TL taktığı ortaya çıktı.

Denizli’de yeni evlenen bir çift, düğünün ardından takılan altınları bozdurmak amacıyla kuyumcunun yolunu tuttu. Kuyumcunun altınları incelediği sırada fark ettiği bir detay, damadı adeta şaşkına çevirdi. Takıların arasında, üzerine kırmızı kurdele bağlanarak çeyrek altın süsü verilmiş madeni bir 5 TL olduğu ortaya çıktı.

DÜĞÜN VİDEOLARINI İNCELİYOR

Düğün hengamesinde durumu fark edemeyen ve kuyumcu tezgahında gerçekle yüzleşen damat, yaşananlar karşısında neye uğradığını şaşırdı. Madeni 5 TL’nin renk ve tasarım olarak çeyrek altını andırmasını fırsat bilen davetlinin kim olduğunu belirlemek için çiftin düğün videolarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
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