Nevşehir'de Motosiklet Kazası Kamerada
Nevşehir'de H.B.Ö.'nün hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin devrilip sürücünün yola savrulduğu anlar yer alıyor. Soruşturma devam ediyor.
KAZA KAMERADA
Nevşehir'de H.B.Ö.'nün hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin devrildiği ve H.B.Ö.'nün yola savrulduğu görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı