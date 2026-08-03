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Nevşehir'de Motosiklet Kazası Kamerada

Nevşehir'de Motosiklet Kazası Kamerada
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Nevşehir'de H.B.Ö.'nün hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin devrilip sürücünün yola savrulduğu anlar yer alıyor. Soruşturma devam ediyor.

KAZA KAMERADA

Nevşehir'de H.B.Ö.'nün hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin devrildiği ve H.B.Ö.'nün yola savrulduğu görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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