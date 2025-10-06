Gazze İçin Sessiz Çığlık Etkinliği Bursa'da Düzenlendi

BURSA'da düzenlenen ' Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliğinde konuşma yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, "Biz bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak, sadece kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz: Barış kadınla mümkündür" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen ' Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliği Bursa'da da gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık, Filistin'de yapılan katliamı ve İsrail saldırılarını protesto etti. 'Özgür Gazze' pankartları açan katılımcıların bazılarının ellerinde kundakta ölen çocuk maketleri taşıdığı görüldü. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un da katıldığı etkinlikte açıklama yapan AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek için meydanlarda olduğunu belirterek, "Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların zinciridir. Öksüz, yetim bırakılan çocukların zinciridir. ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Biz, 'Yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum: Kalbiniz nerede? Yüce Rabb'imiz Maide suresinde mealen 'Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir canı yaşatan, bütün insanlığı yaşatmış gibidir' buyuruyor. Gazze, bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır. Bizler İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz; barış kadınla mümkün" ifadelerini kullandı.

'NEHİRDEN DENİZE, ÖZGÜR FİLİSTİN'

İsrail'in küresel Sumud Filosu'na müdahalesini eleştiren Çavuşoğlu, "Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı, 'Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir.' İşte bugün o umut sözleri de bu meydanda yankılanıyor, 'Nehirden Denize, Özgür Filistin'" diye konuştu.

'BU MESELE İNSANLIK MESELESİDİR'

İnsanlık için toplandıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Biz bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak, sadece kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz: Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir ve bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır" dedi.