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Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir adayının seçim minibüsü çıkan yangında küle döndü

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31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Bursa'da talihsiz bir olay yaşandı. Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Atilla Subaşı'nın seçim çalışması için kullandığı park halindeki minibüs alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Partililerin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde alevlerin otomobili sardığı ve zaman zaman patlamaların meydana geldiği anlar yer aldı.

Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Atilla Subaşı'nın seçim çalışmaları nedeniyle kullandığı minibüs, park halindeyken alev aldı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği araç yangını itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir adayının seçim minibüsü çıkan yangında küle döndü

ALEVLER KISA SÜREDE MİNİBÜSÜ SARDI

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Kent Meydanı'nda bir etkinliğe katılan Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Atilla Subaşı'nın, seçim çalışmaları süresince kullandığı park halindeki minibüs bir anda alev aldı. Aracının yandığını gören Subaşı ve etkinliğe katılan partililer itfaiyeye haber verirken, bir yandan da yangını büyümeden söndürmeye çalıştı. Ancak zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangında, alevler kısa sürede minibüsü sardı.

Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir adayının seçim minibüsü çıkan yangında küle döndü

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Polis cadde üzerinde önlem alırken, araç çevresinde bulunanları meydana gelen patlamalar nedeniyle uzaklaştırdı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çabasıyla yangın söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir adayının seçim minibüsü çıkan yangında küle döndü

CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Bu arada araçta çıkan yangın, partililer tarafından kaydedildi. Görüntü alınırken bir anda alevlerin otomobili sardığı ve zaman zaman patlamaların meydana geldiği görüldü. Yaşanan patlamalar, çevrede bulunan partilileri de endişelendirdi. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir adayının seçim minibüsü çıkan yangında küle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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