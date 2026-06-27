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Burkina Faso, Fransa ile diplomatik ilişkilerini kesti

Burkina Faso, Fransa ile diplomatik ilişkilerini kesti
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Burkina Faso askeri hükümeti, Fransa'nın çıkarlarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle diplomatik ilişkileri sonlandırdığını duyurdu. Fransa'nın bölgedeki etkisi azalırken, ülke Rusya ve Çin'e yöneliyor.

Burkina Faso hükümeti, Fransa ile diplomatik ilişkileri sonlandırdığını duyurdu.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da 2022'deki darbeden bu yana iktidarda olan askeri hükümet, Fransa ile diplomatik ilişkilerini kesti. Devlet televizyonunda okunan açıklamada, "Burkina Faso hükümeti, 26 Haziran'dan itibaren Fransa ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığını ulusal ve uluslararası topluma bildirir" ifadeleri kullanıldı. Fransa'nın sürekli olarak Burkina Faso çıkarlarına aykırı hareket ettiği belirtildi. Fransa ile bağların koparılması kararının "sadece iki devlet arasındaki diplomatik ilişkileri ilgilendirdiği" ve Burkina Faso halkı ile Fransa arasındaki tarihi, insani, kültürel ve sosyal bağları sorgulamadığı belirtildi. Burkina Faso'daki Fransız vatandaşlarının kanunlara uygun olarak korunmaya devam edeceği aktarıldı.

İletişim Bakanı Gilbert Ouedraogo, "Karşılıklı saygı, karşılıklı güven, iç işlerine karışmama ilkesine ve ulusal egemenliğe saygı temelinde ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli şartlar mevcut değil" dedi. Ouedraogo, Fransa ile ilişkilerin gözden geçirilmesinin ardından bu kararın alındığını söyledi. Ouedraogo Fransa'nın "ülkeyi ve Sahel'i yasa boğan yıkıcı yasa dışı gruplara ve teröristlere aktif destek vererek neo-kolonyal (yeni sömürgecilik) emellerini" açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Fransa'nın bölgedeki etkisi azaldı

Eylül 2022'deki darbeden bu yana iktidarda olan Yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki askeri hükümet, Batı, özellikle de Fransa karşıtı bir politika izliyor. Bir zamanlar Kuzey, Orta ve Batı Afrika'da önemli bir güç olan Fransa, özellikle Sahel bölgesindeki eski Afrika sömürgelerinin birçoğunun kendisinden uzaklaşarak Rusya ve Çin ile daha yakın ilişkiler kurmasıyla son yıllarda nüfuzunu yitirdi.

Denizle bağlantısı olmayan Burkina Faso, ülkenin kuzeyinde, güneyinde ve batısında kontrolü ele geçiren çeşitli silahlı gruplarla mücadele ediyor. - OUAGADOUGOU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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