Saadet Partili Kaya: Gün, ortak bir düşmana karşı birlikte olabilme günüdür

SAADET Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, "Bu coğrafyada yaşayan bütün ülkeler olarak, İran, Pakistan, körfez ülkeleri, Sudi Arabistan, Irak, Suriye, Türkiye ve ismini sayamadığım birçok ülkeyle kardeşiz, komşuyuz. Elbette ülkelerin kendi aralarında ve toplumlarıyla sorunlarının da olduğunun farkındayız ama gün bu sorunları konuşma günü değil, gün hep beraber ortak bir düşmana karşı birlikte olabilme günüdür" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, partisinin Kayseri il Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programa, Kaya'nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, CHP İl Başkanı Ümit Özer, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ali Özcan, Gelecek Partisi İl Başkanı Zülküf Aslan, İYİ Parti İl Başkanı Tansu Şener, Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, MHP İl Başkan Yardımcısı Bilgehan Hatip ile STK temsilcileri ve partililer katıldı.

İran ile İsrail-ABD arasında 28 Şubat'tan beri devam eden saldırı sürecine dikkat çeken Kaya, "Özellikle üzerinde durmamız gereken bir konu var. Orta Doğu'da, Amerika ve İsrail barbarlığı altında meydana gelen saldırılar. Hepimizin ortak konusudur. Amerika ve İsrail, 28 Şubat'tan bu yana adeta bütün uluslararası hukuku ve yerleşmiş uluslararası diplomatik tehammülleri bir tarafa iterek bir gece ansızın başta İran'ın dini lideri olmak üzere üst düzey askeri komutanları ve devlet yöneticilerinin bulunduğu noktalara hava operasyonu gerçekleştirdi. 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 12 gündür devam eden bu saldırılarda onlarca şehir alt yapısı tahrip edildi. Birçok alt yapı ve petrol tesisi, büyük tesisler yok edildi ve maalesef, bu ramazan ayında yüzlerce kardeşimiz hayatlarını kaybetti" diye konuştu.

'HER ZAMAN ORTA DOĞU'DAKİ ÜLKELERLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLMAMIZ LAZIM'

Bölge ülkeleri ile dayanışma içerisinde olmanın önemine vurgu yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Biz Orta Doğu'da, Amerika'nın İsrail'in menfaatlerinin ne olduğuna bakmıyoruz. Bu coğrafyada yaşayan bütün ülkeler olarak, İran, Pakistan, körfez ülkeleriyle, Suudi Arabistan, Irak, Suriye, Türkiye ve ismini sayamadığım birçok ülkeyle kardeşiz, komşuyuz. Elbette ülkelerin kendi aralarında ve toplumlarıyla sorunlarının da olduğunun farkındayız ama gün bu sorunları konuşma günü değil, gün hep beraber ortak bir düşmana karşı birlikte olabilme günüdür. Türkiye olarak biz her zaman Amerika ve İsrail barbarlığına karşı Orta Doğu'daki ülkelerle dayanışma içerisinde olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

'ORTA DOĞU'DA BİR SALDIRMAZLIK ANLAŞMASI YAPMALARI GEREKİYOR'

İran'ın savaşın yayılmasına sebep olacak davranışlardan uzak durması gerektiğine vurgu yapan Kaya şöyle konuştu:

"Başta Türkiye olmak üzere bölgedeki bütün ülkelerin Amerika ve İsrail'in uluslararası hukuka aykırı bir şeklide İran'a saldırılarında kendi topraklarını, hava sahalarını, ülkelerinde bulunan NATO veya Amerika üstlerini asla kullandırmayacaklarına dair, net bir kararlılık ortaya koymaları lazım. Hatta bunu bir adım öteye götürerek, İran'ın da dahil edileceği bir anlaşmayla Orta Doğu'da bir saldırmazlık anlaşması yapmaları gerekiyor. İran'ın da elbette şuna dikkat etmesi lazım; Amerika ve İsrail'e bir bedel ödettirmek onlara geri adım attırmak için savaşın ekonomik maliyetini artırıp savaşı olabildiğince yaygınlaştıracak ve bölge ülkelerine de bu ateşin sıçramasına sebep olacak davranışlardan da geri durması gerekir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı