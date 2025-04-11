İstanbul'da korkutan yangın! Alevler çevredeki otomobilleri yuttu

İstanbul'da korkutan yangın! Alevler otomobilleri yuttu
Çin, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı

Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması
Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu

Son seçimi bilen şirketten siyaset arenasını sallayacak anket

Her şey bununla başlamıştı! Hakim, İmamoğlu'na para sayma görüntülerini soracak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarından ardından tutuklanan Ekrem İmamoğlu bugün üç ayrı davada mahkemeye çıkıyor. Duruşmada İmamoğlu'na CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen "para sayma" görüntüleri de sorulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu bugün üç ayrı davada mahkemeye çıkacak. Silivri Cezaevi Kampüsünde görülecek ilk davada İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği gerekçesiyle yargılanacak.

O SÖZLER İÇİN 7 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Silivri'de görülecek ilk davada İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek' suçlamasıyla yargılanacak. İddianamedeİmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi haklarından mahrum bırakılması isteniyor. İmamoğlu, gözaltına alınmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesinde yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Alınacak önlemlerin adliyenin çalışmasını engellememesi için duruşmanın Silivri'ye alındığı açıklandı.

"FİLMİN BAŞI AYNI, SONU DA AYNI OLACAK?"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise duruşmanın Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No'lu salona alınmasına sosyal medya hesabından dikkat çekerek, "Bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!" mesajını paylaştı.

İMAMOĞLU, AKIN GÜRLEK'E NE DEMİŞTİ?

20 Ocak'ta düzenlenen Ülke Politikaları Vakfı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması isimli bir panele katılan İmamoğlu, Akın Gürlek için "Bak başsavcı sana söylüyorum. Sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de... Biz var ya senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın. Senin zihniyetinin içinden geçen yol ve yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu" ifadelerini kullanmıştı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA BÜYÜKÇEKMECE'DE

İmamoğlu bir diğer dava için ise Büyükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak. İçişleri Bakanlığı'nın 2023'te başlattığı inceleme sonrası açılan davada, İmamoğlu "ihaleye fesat karıştırmakla" suçlanıyor. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamada, İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası alması ve siyasi yasakla cezalandırılması isteniyor.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİNİ SORACAKLAR

Son duruşmada ise, İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen "para sayma" görüntülerine ilişkin suçlamalar nedeniyle ifade verecek. Aralarında İmamoğlu'nun ekip arkadaşlarının da bulunduğu 22 kişi, "kanuna aykırı bağış toplamak" suçlamasıyla yargılanıyor.

OPERASYON BU GÖRÜNTÜLERLE BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suç örgütü lideri suçlamasına neden olan soruşturmanın başlangıç görüntüleri bunlar. Görüntüler 2019 yılına ait. 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi ortaya çıkmıştı. İki çanta dolusu parayı getirip deste deste banknotları masaya dizmişlerdi. O görüntüdeki isimler İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Eski İl Başkanı Danışmanı Can Poyraz ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas...

Bugün hakim karşısına çıkan İmamoğlu'na para sayma görüntüleri sorulacak

O görüntüler kamuoyuna sızdırılmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmış ve soruşturmalara başlamıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı videoyu doğrulamıştı ve Avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisinde çekildiğini duyurmuştu. Ancak videonun 2019'da il binasının satın alınmasıyla ilgili olduğunu öne sürmüştü. Paraların taşınmasına yardım ettiğini söylenen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da soruşturma kapsamında diğerleriyle birlikte şüpheli sıfatıyla o dönemde ifade vermişti.

İMAMOĞLU'NA UZANAN OPERASYONUN DELİLİ OLDU

Soruşturma aylarca sürdü, gün geçtikçe derinleşti. O görüntüler İBB Başkanı İmamoğlu'na uzanan operasyonun delilleri oldu. Başsavcılık açıklamasına göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü ele başı olduğu, çıkar sağlamak amacıyla bir yapı kurduğu, iş insanlarını maddi destek sağlamaya zorladığı belirtildi. İmamoğlu hakkında rüşvet aldığı ve belediye ihalelerinde usulsüzlük yaptığı yönünde suçlamalar var. Soruşturmada gözaltına alınanlar arasında para sayma videosunda görüntüleri olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de var.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Her şey bununla başlamıştı! Hakim, İmamoğlu'na para sayma görüntülerini soracak
Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (12)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

imamoğlu paraları sayarken özgür özel oğlum kutuda bir şey bırakma çabuk sıfırla demişmi oda yapıyorum ama kul millet yetim hakkını harca harca bitmiyor demişmi

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Hukuk adalet iktidarın elinde. Para sayma makinaları saatler bavulla zarapa verilen paralar. Herşey unutuldu. Allahım bu milletin sonunu hayır etsin.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

yalanlayacak ne bekliyorsunuz ki başka

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaş:

o soruyu kabul etmiyorum diye cevap verir

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEHMET AYDIN:

Burda AK Partiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan a ve Seçmene hakaret eden ,alay eden belden aşşağıya saydıranlar. Cesaretiniz varsa benim gibi Gerçek profiliniz ve isim Soyadınız ile burda yorum yaparsınız. Troller sizi gidi çakallar.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEHMET AYDIN:

Gelde cezaretin varsa silkele diyen zat. Devlet öyle bir silkelerki gözünü açtığında rüyadan uyanırsın. Devlet seni boşuna içeri almaz . Duygu sömürüsü ile milleti kandırma İmamoğlu.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

hakım bey bir zahmet birde 280 milyar doları sorsan hukuk adına hanni

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkorsan71:

ayakkabı kutularındaki parayı soran hakimmi soracak peh

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Para bazılarının tekelinde ne cürretle para sayıyorlr

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıneXusLeen Lyn:

O paralarin ben ne oldunu biliyom dusunun istanbul kartaldayim benim mahalleme kadar bile dagittilar delegele kimene 3 bin kimine 5 burada yukarda tepedekiler kim bilir ne kadar aldı..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.