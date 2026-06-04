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"Buğday Tanesi" Fransa'dan ödülle döndü

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AK Parti Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan 'Buğday Tanesi' filmi, Paris Uluslararası Film Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Film' ödülünü kazandı.

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Paris Uluslararası Film Ödülleri'nde " En İyi Uluslararası Film" ödülü aldı.

Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği, Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna ve Erkan Bektaş gibi isimlerin rol aldığı "Buğday Tanesi", Fransa'da düzenlenen Paris Uluslararası Film Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.

AK Parti'li Bayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Paris'ten Türkiye'ye büyük gurur. 138 ülkeden katılan, 1100'ün üzerinde filmin yarıştığı Paris Uluslararası Film Ödülleri'nde, Buğday Tanesi filmimiz 'En İyi Uluslararası Film' ödülünün sahibi oldu. Bir buğday tanesinin umutla filizlenişini anlatan hikayemiz, bugün dünyanın dört bir yanından gelen eserler arasından zirveye yükseldi. Bu ödül, engellerin değil, azmin konuştuğunun, imkansız denilenin başarılabildiğinin ve insan iradesinin en güçlü ilham kaynağı olduğunun bir göstergesidir. Buğday Tanesi, milyonların hikayesi."

Bayram'ın hayat mücadelesini konu alan 2022 yapımı film, birçok festivalden ödülle dönmüştü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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