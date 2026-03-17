Bu halini unutun! Muhittin Böcek'in 9 ayda yaşadığı değişim inanılmaz

Bu halini unutun! Muhittin Böcek'in 9 ayda yaşadığı değişim inanılmaz
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. 9 ay sonra ilk kez görüntülenen Böcek'in değişimi dikkat çekti.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasında 5'i tutuklu 41 sanık yargılanıyor.
  • Muhittin Böcek, kalp, astım, böbrek ve prostat hastalıkları olduğunu ve tutuklandığından beri 10 defa hastaneye kaldırıldığını belirtti.
  • Muhittin Böcek, cezaevinde geçirdiği 9 ayda saçları beyazladı ve zayıfladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davası başladı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, aralarında belediye başkanlığından uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanık, hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Muhittin Böcek, belediyenin sürekli mülkiye başmüfettişleri ve Sayıştay tarafından denetlendiğini, yaptıkları ihalelerde usulsüzlük olmadığını söyledi. Böcek, "Yakınlarımı zengin etmedim. Yeğenimin şirketi konkordato ilan etti. Yeğenimin daireleri satılıyor" dedi.

"YAŞAMAK İSTİYORUM"

Sağlık durumuna değinen Böcek, "Tutuklandığımdan beri 10 defa hastaneye kaldırıldım. 5 Temmuz'da tutuklandığımda 5 ilaç kullanıyordum. Doktorlarıma muayene olamadım. Yaşamak istiyorum. Kalp, astım, böbrek ve prostat hastalıklarım var. Acil olarak sağlığımla ilgili tedavi olmak istiyorum" diye konuştu.

Bu halini unutun! Muhittin Böcek'in 9 ayda yaşadığı değişim inanılmaz

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede yer alan eylemlerle ilgili mahkeme başkanının soruları üzerine Böcek, Anadolu Reklam firması sahibi Y.Y.'nin 2024 yerel seçimleri sırasında yaptığı iddia edilen ödemelerden haberinin olmadığını belirtti. Böcek, eski gelini Z.K.'ya lüks daire alımında oğlunun iş insanı Y.Y.'den borç aldığını, bundan da haberinin olmadığını iddia ederek, iki kişi arasında borç ilişkisinden dolayı neden suçlandığını bilemediğini söyledi. Yine eski gelinine 80 milyon lira boşanma tazminatı ödenmesi konusunda Böcek, yasa ve yönetmelikler dışında hiç kimseye ödeme yapılmadığını, bundan dolayı irtikap suçunu işlediği sonucuna varılamayacağını öne sürdü. Savunma yapan Mustafa Gökhan Böcek de yaşanan olaylardan babasının bilgisinin olmadığını söyledi.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Duruşmada bunlar yaşanırken Muhittin Böcek'in cezaevinde bulunduğu 9 ayda yaşadığı değişim dikkat çekti. Saçları beyazlayan Böcek'in zayıfladığını da görüldü.

Bu halini unutun! Muhittin Böcek'in 9 ayda yaşadığı değişim inanılmaz

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumları
Sogun Nn:

saçını boyatiyormus lan ne beyazlamasi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

