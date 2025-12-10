Haberler

Brezilya'da darbe teşebbüsü suçundan hapis yatan Bolsonaro'nun ceza süresini düşüren tasarı onaylandı

Brezilya'da darbe teşebbüsü suçundan hapis yatan Bolsonaro'nun ceza süresini düşüren tasarı onaylandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya Temsilciler Meclisi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun darbe teşebbüsü nedeniyle aldığı 27 yıl 3 ay hapis cezasını azaltacak bir yasa tasarısını onayladı. Tasarının yasalaşabilmesi için senato onayı gerekmekte. Oturumda yaşanan kargaşada, solcu milletvekilleri tasarıyı protesto etti.

Brezilya Temsilciler Meclisi, darbe teşebbüsü suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hapis cezasını düşürecek yasa tasarısını onayladı.

Brezilya'da milletvekilleri, darbe teşebbüsü suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ceza süresini düşürmek için harekete geçti. Temsilciler Meclisi, Bolsonaro'nun hapis cezasını düşürebilecek yasa tasarısını onayladı. Tasarı darbe suçları da dahil olmak üzere belirli suçlara verilen cezaları ciddi şekilde azaltmayı öngörürken; tasarı üzerine müzakereleri yöneten Milletvekili Paulinho da Forca, "Tasa yasalaşırsa Bolsonaro, cezasını yaklaşık 2 yıl 4 aya düşmüş olarak görecek" açıklamasını yaptı.

Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarının yasalaşabilmesi için senato onayı gerekiyor.

Oturum karıştı

Tasarı oylandığı sırada Temsilciler Meclisi'nde milletvekilleri arasında kargaşa çıktı. Brezilya hükümetini destekleyen solcu milletvekili Glauber Braga, Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda Bolsonaro ve destekçileri için çıkarılması planlanan af tasarısına itiraz etti. Solcu milletvekili, "Bir grup darbeci için çıkarılacak afı kabul edilmiş bir karar olarak görmeme hakkımı kullanıyorum" dedi. Tasarıyı Meclis Başkanlığı koltuğunu işgal ederek protesto eden solcu milletvekili Glauber Braga, bazı milletvekilleri tarafından oturuma müdahale ve "darbe girişimi" ile suçlandı. Bunun üzerine polis, Braga'yı salondan çıkardı. Polis müdahalesi sırasında yayın kesilerek, gazeteciler dışarı çıkarıldı. Askıya alınan oturum, düzen sağlandıktan sonra devam etti.

İktidardaki İşçi Partisi'nin lideri Lindbergh Farias, girişimi "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, bunun açıkça "Bolsonaro'ya fayda sağlayacak özel bir yasa oluşturmayı amaçladığını" ifade etti.

Darbe teşebbüsüyle suçlanmıştı

Sağ görüşlü olan ve ordunun daha fazla kontrol sahibi olmasını savunan Brezilyalı lider Jair Bolsonaro, ikinci dönemi için yarıştığı 2022 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerini solcu mevcut Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmemişti. Bolsonaro, destekçilerinin orduyu müdahaleye çağırdığı süreçte Silva'nın yemin töreninden 2 gün önce ABD'ye gitmiş ve bu gelişme yerel basın tarafından "kaçış" olarak nitelendirilmişti. Bolsonaro'nun destekçileri, 8 Ocak 2023'te ABD'deki Kongre baskınına benzer bir şekilde Ulusal Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı'nı basmış, olaylarda Bolsonaro'nun rolü tartışma konusu olmuştu. Bolsonaro, darbe teşebbüsünde bulunmakla suçlanmış ve aleyhindeki dava sürecinde ordudaki generallerle "seçim sonuçlarını iptal etme" görüşmeleri yapmakla itham edilmişti. Eski devlet başkanı, eylül ayında darbe teşebbüsü suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bolsonaro aleyhindeki yasal sürecin tüm yasal prosedürlere uygun olarak ilerlediğini vurgulayan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sürecin yaklaşık 2.5 yıllık soruşturma ve yargılama sürecini içerdiğini vurgulayarak, "Mahkeme karar verdi, kesinleşti. Mahkemenin belirlediği cezayı çekecek. Herkes ne yaptığını biliyor" ifadelerini kullanmıştı. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Kürk ve deri tutkunlarına müjde! LUIGI Deri, Türkiye'de perakende satışa başladı

Köklü üretici markası Türkiye'de perakende satışa başladı
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
title