Brezilya'da darbe teşebbüsü suçundan hapis yatan Bolsonaro'nun ceza süresini düşüren tasarı onaylandı

Brezilya Temsilciler Meclisi, darbe teşebbüsü suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hapis cezasını düşürecek yasa tasarısını onayladı.

Brezilya'da milletvekilleri, darbe teşebbüsü suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ceza süresini düşürmek için harekete geçti. Temsilciler Meclisi, Bolsonaro'nun hapis cezasını düşürebilecek yasa tasarısını onayladı. Tasarı darbe suçları da dahil olmak üzere belirli suçlara verilen cezaları ciddi şekilde azaltmayı öngörürken; tasarı üzerine müzakereleri yöneten Milletvekili Paulinho da Forca, "Tasa yasalaşırsa Bolsonaro, cezasını yaklaşık 2 yıl 4 aya düşmüş olarak görecek" açıklamasını yaptı.

Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarının yasalaşabilmesi için senato onayı gerekiyor.

Oturum karıştı

Tasarı oylandığı sırada Temsilciler Meclisi'nde milletvekilleri arasında kargaşa çıktı. Brezilya hükümetini destekleyen solcu milletvekili Glauber Braga, Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda Bolsonaro ve destekçileri için çıkarılması planlanan af tasarısına itiraz etti. Solcu milletvekili, "Bir grup darbeci için çıkarılacak afı kabul edilmiş bir karar olarak görmeme hakkımı kullanıyorum" dedi. Tasarıyı Meclis Başkanlığı koltuğunu işgal ederek protesto eden solcu milletvekili Glauber Braga, bazı milletvekilleri tarafından oturuma müdahale ve "darbe girişimi" ile suçlandı. Bunun üzerine polis, Braga'yı salondan çıkardı. Polis müdahalesi sırasında yayın kesilerek, gazeteciler dışarı çıkarıldı. Askıya alınan oturum, düzen sağlandıktan sonra devam etti.

İktidardaki İşçi Partisi'nin lideri Lindbergh Farias, girişimi "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, bunun açıkça "Bolsonaro'ya fayda sağlayacak özel bir yasa oluşturmayı amaçladığını" ifade etti.

Darbe teşebbüsüyle suçlanmıştı

Sağ görüşlü olan ve ordunun daha fazla kontrol sahibi olmasını savunan Brezilyalı lider Jair Bolsonaro, ikinci dönemi için yarıştığı 2022 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerini solcu mevcut Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmemişti. Bolsonaro, destekçilerinin orduyu müdahaleye çağırdığı süreçte Silva'nın yemin töreninden 2 gün önce ABD'ye gitmiş ve bu gelişme yerel basın tarafından "kaçış" olarak nitelendirilmişti. Bolsonaro'nun destekçileri, 8 Ocak 2023'te ABD'deki Kongre baskınına benzer bir şekilde Ulusal Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı'nı basmış, olaylarda Bolsonaro'nun rolü tartışma konusu olmuştu. Bolsonaro, darbe teşebbüsünde bulunmakla suçlanmış ve aleyhindeki dava sürecinde ordudaki generallerle "seçim sonuçlarını iptal etme" görüşmeleri yapmakla itham edilmişti. Eski devlet başkanı, eylül ayında darbe teşebbüsü suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bolsonaro aleyhindeki yasal sürecin tüm yasal prosedürlere uygun olarak ilerlediğini vurgulayan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sürecin yaklaşık 2.5 yıllık soruşturma ve yargılama sürecini içerdiğini vurgulayarak, "Mahkeme karar verdi, kesinleşti. Mahkemenin belirlediği cezayı çekecek. Herkes ne yaptığını biliyor" ifadelerini kullanmıştı. - BRASILIA