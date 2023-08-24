Bozyazı Kaymakamı Muhtarlarla İstişare Toplantısında Buluştu

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Topsakaloğlu, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi ve halkın hizmetinde olduklarını vurguladı. Ayrıca orman yangınlarına dikkat çekerek, ormanlara girişin yasak olduğunu hatırlattı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Bozyazı Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Topsakaloğlu, yaklaşık bir yıldır Bozyazı'da görev yaptığını, görev süresi içerisinde yakın uzak mesafe demeden ilçenin temel eksiklikleri ve gereksinmelerini yerinde görmek için mahalleleri gezdiğini söyledi. Topsakaloğlu, "Ben hakiki manada rıza aranacaksa bunu halkın içinde ararım. ' Allah razı olsun' cümlesi benim için çok önemlidir. Vatandaştan o duayı aldıksa bizim için en büyük teselli vesilesidir. Hak'kın rızası ve halkın duası düşüncesi ile hareket eden bir insanım. O yüzden sizlerin aranızda olmaya çalışıyorum. O yüzden mahalleleri sıksık ziyaret etmeye çalışıyorum. Allah razı olsun. Gönüllerinizi, kalplerinizi, sofralarınızı bize açıyorsunuz. Varsa sıkıntılarınızıda yerinde görmek istiyorum. Halkımızın hizmetinde, devletimizin emrinde tüm vazifemizi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Muhtarların, en küçük yerel birimlerde en büyük amirler olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, "Muhtarlarımız bizim göz bebeğimiz. Mahallenizde ne gibi bir sıkıntı, dert varsa bizlere ulaştırmakla mükellefsiniz. Bizde bunların çaresini üretmekle mükellefiz. Bozyazı ilçemizin kalkınmasına fayda sağlamaya çalışıyoruz. Önemli olan budur. Halkımız huzur içerisinde, güven içerisinde hem kamu hizmetlerine ulaşmış olsun hem de toplumsal ekonomik olarak refahı artmış olsun. Nerde bir susuzluk varsa ona koşmaya çalışıyoruz. Nerede bir fakirin düşkünlüğü varsa onu çözmeye çalışıyoruz. Görevimizi yapamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yakın bir süreçte seçim heyecanı yaşanacağını hatırlatan Topsakaloğlu, "İnşallah tatlı bir rekabet içerisinde seçim süreci yaşarız. Görevi tekrar alacaklar, bayrağı başkasından devir edecekler olacak. Allah onlara yardım etsin. Hakikaten bu iş gönül işi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde muhtarlarımız önemli kazanımlar elde etti. Sizlerde bunun farkındasınız. İletişiminizin son derece kuvvetli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ormanlar bizim akciğerimiz"

Orman yangınlarına değinen ve ormanlara girişin yasak olduğunu anımsatan Topsakaloğlu, "Ormanlar bizim akciğerlerimiz. Nerede bir olumsuz haber görsek hakikaten ciğerimiz yanıyor. Böyle müessif bir olayın ilçemizde de yaşanmasını hiçbir şekilde istemeyiz. Ormanlarımıza giriş kesinlikle yasak. Güvenlik güçlerimizi sık sık bu konuda uyarırım. Orman teşkilatımıza da söylüyorum. Kesinlikle ormana girişlere hiç müsaade vermiyorsunuz. Gördüğünüz yerde bunu engellemeye çalışıyorsunuz. Çünkü hakikaten insanların 3-5 saat bir keyfi yüzünden daha çok piknik ateşinden bahis ediyorum. Koskoca bir ormanın kül olabildiğini görebiliyoruz. ve bundan da çok üzülüyoruz. Bu konuda özellikle muhtarlarımızdan çok dikkatli olmalarını ve vatandaşları sık sık uyarmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Kamu hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde vatandaşlara ulaşmasını önemsediğini vurgulayan Topsakaloğlu, şöyle devam etti; "Halka hizmet etmeye çalışıyoruz. Halka hizmetin Hak'ka hizmet olduğu düsturuyla hareket ediyoruz. Bir duanın peşindeyiz. Bir Allah razı olsun diyenin peşinden gidiyoruz. İnşallah sizlerde öylesiniz. Biliyorsunuz kapım ve telefonum her zaman açık. Bu milletin refahı için, huzuru için, sükunu için hep birlikte elbirliği ile çalışıyoruz. Allah gayretimizi arttırsın. İnşallah beraberce önümüzdeki günlerde çalışmaya devam ederiz."

Toplantıya, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Güven, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özgür Kaplan ve bazı kurum yetkilileri ile muhtarlar katıldı. - MERSİN