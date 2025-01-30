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Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük
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Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu Sedat Gülener'i belediye başkan yardımcısı olarak atadığı ve İtfaiye Müdürlüğü'nü Gülener'e bağladığı ortaya çıkmıştı. Bu olayın yankıları sürerken başka bir skandal daha gün yüzüne çıktı.

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrasında sorumluluğun kimde olduğu tartışmaları yaşanırken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu Sedat Gülener'i belediye başkan yardımcısı olarak atadığı ve İtfaiye Müdürlüğü'nü Gülener'e bağladığı ortaya çıkmıştı.

Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

EŞİNE DE MÜDÜRLÜK VERİLMİŞ

Bu olayın yankıları sürerken Sedat Gülener'in eşi Gülten Gülener'in de hissesi yüzde yüz Bolu Belediyesi'ne ait olan Bol Tur Turizm Şirketi'nde yetkili müdür olarak görev yaptığı öğrenildi.

Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

YEĞEN TORPİLİNE "PRATİK" SAVUNMA

Tanju Özcan, kuzeni olan Gülener'in başkan yardımcısı olmasıyla ilgili olarak daha önce yaptığı bir açıklamada "Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok. Çok çalışkan, pratik ve zeki olmasıyla alakalı. Zaten Bolu'daki AK Partililer dahil hiç kimsenin de buna bir itirazı yok. Hak ettiğini ve doğru bir karar olduğunu düşünüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

ELEŞTİRİLERE VERDİĞİ YANIT TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuk olduğu programda Kartalkaya'daki yangın faciası öncesinde belediye tarafından tespit edilen oteldeki eksikliklerin neden bildirilmediğine dair eleştirilere "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, 'Burası büyük bir işletme yarın beni karalıyorsun' diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir" yanıtını vermişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıMengele:

Reisten ögrendiler yani öyle degilmi

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Haber YorumlarıCAN Işık:

AKP den özenmiş tir sıkıntı yok

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Yok yav bunlar yapmaz ki sosyal medya başkanları :)

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Haber YorumlarıRamzi:

Madem bir fark yok alıştığımızı neden değiştirelim alev I ve kemalist kardeşler sizden cevap bekliyorum

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Kızılay da olan kayırmacılığı unutmayalım herkim hangi goruş duşunce ve siyasetten olursa olsun mucadele edışmese olacağı bu tencere bibim kara senınki benden kara öisalı

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Haber YorumlarıJon snow:

Akp nin haber sitesi haberler .başlığa bak ya :)

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Haber YorumlarıMelih İnce:

İmam yellerse cemaat ortaya bırakırmış. Boluyu boşverin ülke çiftliğe dönmüş durumda. Kurallar sadece halka uygulanıyor. Üstünler hukuku var!

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Haber YorumlarıVEFA:

Yasa çıkaracaksın kimse yakınını belediyede, yönetici olduğu kurumda işe alamayacak. Bu kadar basit ama bu önce ampulcülerin işine gelmez. Damat bakanları unutmadık. 128 milyar dolar nerede!!

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Samancılar göre bunlar normal sanırım. Güya Bunlar akp den daha iyi olacaklardı.oldularmı hayırrrr. akp nin tırnağı kadar olamazlar

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Haber YorumlarıIppek Xxvro:

Milletten baska guc yoktur diyenler Milletin uzerine sicti hukuk duzeni yok artik

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