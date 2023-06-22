Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP tarafından 2. kez kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP tarafından 2'nci kez kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili, 'Beklemediğim bir şey değil. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a diktatör diyor ama kendisi de koltuğu bırakmıyor. Değişim ve adalet için 3 Temmuz'da Bolu Meydanı'ndan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğim.' dedi.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP tarafından 2'nci kez kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili, "Beklemediğim bir şey değil. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a diktatör diyor ama kendisi de koltuğu bırakmıyor. Değişim ve adalet için 3 Temmuz'da Bolu Meydanı'ndan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğim." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen yıl belediye meclisi toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz? Ben evli barklı adamım ayıp oluyor' ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP tarafından 1 yıl süreyle geçici partiden çıkarma cezası aldı.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Beklemediğim bir şey değil. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a diktatör diyor ama kendisi de koltuğu bırakmıyor. Değişim ve adalet için 3 Temmuz'da Bolu Meydanı'ndan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğim." dedi.