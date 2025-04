BM Genel Sekreteri Guterres'ten Papa Francis'e Taziye Mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Papa Francis'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımlayarak, Papa Francis'i "barış, insan onuru ve sosyal adaletin yüce bir sesi, umut ve insanlık elçisi" olarak nitelendirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bir taziye mesajı yayımladı. Guterres, taziye mesajında Papa ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafına da yer vererek, duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Guterres, "Bir umut, tevazu ve insanlık elçisi olan Papa Francis'in vefatının yasını tutan dünyaya katılıyorum. Papa Francis barış, insan onuru ve sosyal adalet için yüce bir sesti. Katoliklere ve dünyanın dört bir yanında onun olağanüstü yaşamı ve örneğinden ilham alan herkese en derin taziyelerimi sunuyorum" dedi. - NEW YORK