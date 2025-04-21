Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

İşte DEM heyetinin Öcalan'la ilk konuştukları konu
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili AK Parti tarih verdi
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Papa Francis'e Taziye Mesajı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Papa Francis'e Taziye Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Papa Francis'in vefatı üzerine sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı. Guterres, Papa'yı 'barış, insan onuru ve sosyal adaletin yüce bir sesi' olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Papa Francis'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımlayarak, Papa Francis'i "barış, insan onuru ve sosyal adaletin yüce bir sesi, umut ve insanlık elçisi" olarak nitelendirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bir taziye mesajı yayımladı. Guterres, taziye mesajında Papa ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafına da yer vererek, duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Guterres, "Bir umut, tevazu ve insanlık elçisi olan Papa Francis'in vefatının yasını tutan dünyaya katılıyorum. Papa Francis barış, insan onuru ve sosyal adalet için yüce bir sesti. Katoliklere ve dünyanın dört bir yanında onun olağanüstü yaşamı ve örneğinden ilham alan herkese en derin taziyelerimi sunuyorum" dedi. - NEW YORK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.