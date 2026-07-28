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Erhürman-Guterres görüşmesi başladı

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmesi başladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmesi başladı.

Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile Güney Kıbrıs'ta görüşen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC'de temaslarına başladı. Gutterres'in KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmesi 11.45'te başladı. Cumhurbaşkanı Erhürman, Antonio Guterres'i Cumhurbaşkanlığı binasının girişinde karşıladı. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, Güven Yaratıcı Önlemler ve Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman, Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Özel Asistanı Çise Zekai Faruk da hazır bulundu.

Antonio Guterres'e ise BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ve Genel Sekreter'in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne eşlik etti. Toplantı başlamadan önce Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres basına kısa bir değerlendirmede bulundu.

Erhürman: "Yeni ve gerçekçi bir metodoloji üzerinde çalışıyoruz"

Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Erhürman ve Guterres, Kıbrıs'ta çözüm süreci, Güven Oluşturucu Önlemler ve tarafların ortak hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Guterres ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı'nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Türk halkının adil ve kalıcı bir çözüme yönelik iradesine vurgu yaptı. Erhürman, "Kıbrıs Türk halkının adil ve kalıcı bir çözüme yönelik güçlü iradesinin farkında olduğunuzu düşünüyorum. Güven Oluşturucu Önlemler konusunda üzerimize düşeni yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 2004 ve 2017 yıllarında yaşanan deneyimlerden farklı olarak, bu kez ortak hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak yeni ve gerçekçi bir metodoloji üzerinde çalışıyoruz" dedi.

BM Genel Sekreteri'nin yürüttüğü çabaları desteklediklerini belirten Erhürman, "Çabalarınızı güçlü şekilde destekliyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizden emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Guterres: "Süreci ileriye taşıyacak her türlü çabayı destekleyeceğiz"

BM Genel Sekreteri Antnio Guterres ise iki toplumun çözüm arayışına destek vermeye kararlı olduklarını belirterek, çözüm sürecinde garantör ülkelerin katkısının da önemli olduğuna işaret etti. Guterres, "İki toplumun çözüm arayışına destek olmak amacıyla elimizden gelen her şeyi yapma kararlılığındayız. Bir çözümün aynı zamanda garantör ülkelerin katkısına da bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, iki toplumun refahını ve çözüme ulaşma kararlılığını güçlendirecek her türlü katkıyı sağlamaya büyük önem veriyoruz" dedi.

Önlerinde önemli fırsatlar bulunduğunu ifade eden Guterres, bu fırsatların değerlendirilmesine katkı sağlayacak ve süreci ileriye taşıyacak her türlü girişimi desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, "Burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Nazik ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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