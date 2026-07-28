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BM Genel Sekreteri Guterres'ten 16 yıl sonra ilk Kıbrıs ziyareti

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra gerçekleştirilen ilk Kıbrıs ziyareti kapsamında adaya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra gerçekleştirilen ilk Kıbrıs ziyareti kapsamında adaya geldi.

Kıbrıs Adası bugün önemli diplomatik temaslara ev sahipliği yapacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra gerçekleştirilen ilk Kıbrıs ziyareti kapsamında adaya geldi. Saat 02.00 sıralarında Lefkoşa'ya inen Guterres, yaptığı ilk açıklamada Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Guterres, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM barışı dayatmaz. Bunu yalnızca Kıbrıslılar, kendi liderleri aracılığıyla inşa edebilir" ifadelerini kullandı.

Adaya geliş amacının Kıbrıs sorununa kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara destek vermek olduğunu belirten Guterres, "Kıbrıs sorununun kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması arayışında, Kıbrıslı toplumlara olan destek kararlılığımı ifade etmek üzere Kıbrıs'tayım" ifadelerine yer vererek, BM'nin çözüm sürecine desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Guterres temaslarına saat 10.00'da başlıyor

BM Genel Sekreteri Guterres, bugünkü temasları kapsamında liderleri makamlarında ziyaret edecek. Saat 10.00'da Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek olan Antonio Guterres, saat 11.45'te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek. BM Genel Sekreteri Guterres, saat 12.30'da Lefkoşa ara bölgede Ledra Palace Otel dışındaki anıtta düzenlenecek çelenk koyma törenine katılacak. Saat 14.30'da Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret edecek olan Guterres, saat 17.00'de de BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde sivil toplum örgüt temsilcileriyle görüşecek. Guterres, saat 19.00'da Erhürman ve Hristodulidis ile ara bölgede akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Yarın üçlü görüşme yapılacak

Guterres, yarın da KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristodulidis'le ara bölgede üçlü görüşme gerçekleştirecek. BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde saat 10.00'da başlayacağı bildirilen üçlü görüşmenin ardından Guterres'in basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Guterres'e ziyaretinde BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin eşlik ediyor.

Kıbrıs Adası'na yapılan son BM Genel Sekreteri ziyareti, 2010'da Ban Ki-Moon tarafından yapılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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