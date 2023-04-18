Binali Yıldırım: Vatandaşın kararı, Türkiye'nin yeni yüzyılının geleceğini belirleyen karar olacak

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "İki iddialı aday arasında vatandaşımız karar verecek. Bu karar, Türkiye'nin yeni yüzyılının geleceğini belirleyen karar olacak. 6'lı 7'li birbirine benzemeyen ekiple mi yola gidecek yoksa 20 yılda dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürmüş, istikrarı ve güveni darbeye, vesayetlere, krizlere rağmen kararlı, istikrarlı bir lidere ve yönetime mi karar verecek? Buna İzmir karar verecek" dedi.

? Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gönül Sofrası' iftar programına katıldı. İzmir'de bir otelde yapılan programa, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir milletvekilleri ve adayları, şehit aileleri, kentteki oda, borsa, birlik başkanları, iş insanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Programda konuşan Binali Yıldırım, "Bugün bu salonda İzmir'in kalbi atıyor. 2011 yılında yine bu salonda milletvekili adayı olduğumda İzmir için 35 proje açıklamıştım. Geçen zaman içerisinde bu projelerin birçoğunun hayata geçtiğini bir kısmının devam ettiğini görmekteyiz. İzmir Körfezi geçişi gibi başlanmayan projeler de var. Bunun başlamama nedenini hepiniz biliyorsunuz. İzmir bazı konularda çok hassas. Maalesef yaptığımız işleri de çok kolay başarmadık; sürekli yasal engellemelerle karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı.

'Türkiye Yüzyılı'nın iki kavram üzerinde oluştuğunu belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da "Bir taraf var ki 'Yıkacağız, yapmayacağız, yaptırmayacağız' diyor ama AK Parti'miz 'Yapacağız, geleceğe umutla bakacağız. Gençlerimize güzel bir gelecek vaat edeceğiz' diyor. Hiçbir komploya izin vermeden emin adımlarla gidiyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Milli ve yerli üretimi başlatacağız' demişti ama bugün gelinen nokta itibariyle bu vizyonu geliştirildi. Dünyanın muasır medeniyetlerini geçtik, bir adım öne geçtik" ifadesini kullandı.