Beykoz Belediyesi'ndeki skandalda yeni perde! Hayali ihalenin sevkiyatı petrol tankeriyle yapılmış

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yapılan bir soruşturmada, belediyenin sebze ve bakliyat taşıdığı iddia edilen bir akaryakıt tankeri kullandığı ortaya çıktı. İlçe sınırları içine hiç girmediği belirlenen ve sebze taşıması mümkün olmayan bu tankerle, belediyeye 1 milyon 470 bin TL'lik fatura kesildiği tespit edildi.

HAYALİ FATURALAR KESİLDİ

Beykoz Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü, 28 Kasım 2024'te "Restoranlarda Kullanılmak Üzere Muhtelif Yiyecek Alımı" ihalesine çıktı. İhale, 18 milyon 811 bin 278 TL olarak belirlenmişken, 13 milyon 780 bin 922 TL'ye "Mali Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi" tarafından alındı. Sözleşmenin imzalandığı tarihten bir gün sonra, 17 Aralık 2024'te, birinci sevkiyatın yapıldığına dair faturalar kesildi.

BEYKOZ SINIRLARINA HİÇ GİRMEMİŞ

Faturada yer alan portakal, soğan, kabak, havuç, taze soğan, nane, maydanoz, kereviz sapı gibi ürünlerin sevkiyatı için kullanıldığı belirtilen aracın, aslında "tehlikeli madde" taşıyan bir akaryakıt tankeri olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, aracın PTS kayıtları incelendiğinde, faturada belirtilen teslimat tarihinde Beykoz ilçe sınırları içinde hiç bulunmadığı anlaşıldı.

FATURA VAR AMA SEVKİYAT YAPILAN ÜRÜN YOK

Yapılan incelemeler sonucunda, Beykoz Belediyesi'ne sevkiyat yapıldığına dair bir fatura bulunmasına rağmen, sevkiyat yapılan ürünlerin olmadığı tespit edildi. Üstelik, sebze ve bakliyat ihalesinde kullanıldığı belirtilen araç, bir yakıt tankeri çıktı. 1 milyon 470 bin 291 TL'lik meblağın nereye kullanıldığı ve hayali ihaleler ile naylon faturalar yoluyla elde edilen paraların akıbeti ise bilinmiyor.

TANKERLE NASIL GIDA TAŞIDINIZ?

Polis ve savcılıktaki sorgusu sırasında Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e belediyle ilgili ihaleler tek tek soruldu. İhalelerden biri de, Mali Gıda isimli şirketten Beykoz Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi için yapılan gıda alımıydı. Yaş sebze ve meyvelerin de içerisinde olduğu toplam 1 milyon 470 bin 291 TL'lik malzeme faturalara göre 17 Aralık 2024 günü saat 09.30'da 34 UG 6784 plakalı çekici ile taşınmış ve belediyeye teslim edilmişti. Yapılan araştırmada bu çekicinin aslında petrol tankeri olduğu ve üzerinde Tehlikeli Madde yazdığı belirlendi. Üstelik Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre, o plakalı herhangi araç, teslimat yapıldığı söylenen günde Beykoz ilçesinin sınırlarına girmemişti.

BİRBİRLERİYLE İRTİBATLI FİRMALARA İHALE

Savcılığın Köseler'e tutuklama talebiyle hakimliğe yazdığı sevk yazısında, Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki farklı müdürlüklerin yaptığı birçok mal ve hizmet alımında, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı belirtilerek, ihale usulüne etki etmek amacıyla, belirli yasal sınırların altında kalmak için konusu aynı olan işlerin bölünüp, yakın tarihlerde aynı yüklenicilere ihale edildiği, benzer firmalardan yan teklif alındığı, bazı ihale yüklenicisi, firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu iddia edildi. Yazıda, ihale yüklenicisi firmanın ihalenin yaklaşık maliyetini belediye idaresinden önceden öğrendiği ifade edilerek, ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırılık oluşturan bu türlü durumların, ihaleye katılımın en üst düzeyde gerçekleşmesini ve ihalenin kamu menfaati için en uygun koşullarda yapılmasını engellediği aktarıldı. Belediye başkanının ise ihale sürecinde bilgi, talimat, gözetim, önleme ve denetim sorumluluğu olduğu belirtildi.