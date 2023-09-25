Başı altınlarla dertte! Türk düşmanı senatör Bob Menendez'i, ABD Başkanı Biden yakın takibe aldı

ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı ile tanınan New Jersey'nin Demokrat Senatörü Bob Menendez ve eşinin rüşvet almakla suçlanmasına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, evinde külçe altın ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirilen Menendez hakkındaki iddiaların, ABD Başkanı Joe Biden tarafından ciddi bir mesele olarak ele alındığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "rüşvet almakla" suçlanan Demokrat Senatör Bob Menendez hakkındaki iddiaları ciddi bir mesele olarak ele aldıklarını bildirdi. Jean-Pierre ayrıca, Menendez'in soruşturmalar nedeniyle Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığından istifasını ise doğru bulduklarını ifade etti.

"CİDDİ BİR MESELE"

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Jean-Pierre, Demokrat Parti'nin lideri olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın, rüşvet almakla suçlanan Demokrat New Jersey Senatörü Menendez hakkındaki tutumuna ilişkin bir soruya, bunu "ciddi bir mesele" olarak gördükleri yanıtını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre

"İSTİFASI DOĞRU BİR KARARDI"

Jean-Pierre, Menendez'in Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığından ayrılmasının doğru bir karar olduğunu, bu hususta başka bir konuda verilecek kararın Menendez'in kendisi ve Senato liderliğine ait olacağı değerlendirmesinde bulundu.

SENATÖRLÜK MAKAMINI KULLANARAK YOLSUZLUK SUÇLAMASI

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine geçen hafta sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine Arslanian'a, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltilmişti. Federal savcılar, bir yıldan fazla süren soruşturma kapsamında, Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıklamıştı. İddianamede ayrıca, Menendez'in senatörlük makamını kullanarak altın ve nakit para dışında usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, usulsüz iş tazminatı ve lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarılmıştı.

New Jersey Senatörü Bob Menendez

ABD TARİHİNE GEÇTİ

İddianame ile New Jersey'nin Demokrat Senatörü Menendez'e 10 yıl içinde ikinci kez yolsuzlukla ilgili suçlama yöneltilmiş oldu. Senato Tarih Ofisi'ne göre, 69 yaşındaki Menendez, ABD tarihinde iki ayrı suç iddiasıyla suçlanan ilk senatör olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE KARŞITLIĞI İLE TANINIYOR

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.