Haberler

Beyaz Saray'dan Trump ile "nihilist penguen" paylaşımı

Beyaz Saray'dan Trump ile 'nihilist penguen' paylaşımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray, 'Nihilist Penguen' akımını kullanarak yapay zeka ile oluşturulmuş bir görsel paylaştı. Görselde ABD Başkanı Donald Trump, ABD bayrağı tutan penguenle birlikte Grönland'da yürürken gösterildi. Bu paylaşım, Beyaz Saray'ın Grönland politikasına dikkat çekmek amacı taşıdığı yorumlarına neden oldu.

Beyaz Saray, sosyal medyada viral olan 'Nihilist Penguen'i, bir elinde ABD bayrağı, diğer yanında ise ABD Başkanı Donald Trump ile Grönland'da yürürken gösteren yapay zeka ile oluşturulan bir görsel paylaştı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki hedeflerini sosyal medyada bir kez daha gündeme taşıdı. Beyaz Saray, sosyal medyada viralleşen 'Nihilist Penguen' akımını kullanarak yapay zeka ile oluşturulmuş bir görsel paylaştı. Görselde Donald Trump, ABD bayrağı tutan penguenle birlikte Grönland bayrağının bulunduğu buzlu bir manzarada yürürken görüldü. Görsel, "Pengueni kucakla" başlığıyla paylaşıldı.

Paylaşım, Beyaz Saray'ın Grönland politikasına dikkat çekme amacı taşıdığı şeklinde yorumlanırken, Penguenin Grönland'da yaşamadığı gerçeği ise sosyal medya kullanıcıları tarafından dile getirildi.

"Nihilist Penguen" akımı

İnternet kullanıcılarının "Nihilist Penguen" olarak adlandırdığı bu penguen, son dönemde viral hale gelmişti. Orijinal görüntü, 2007 yapımı "Encounters at the End of the World" belgeselinden alınan, Adelie pengueninin koloniden uzaklaşarak buzullara doğru yürüdüğü bir sahneye dayanıyor. Penguenin bu yalnız yürüyüşü, sosyal medyada anlam arayışı, motivasyon eksikliği ve yaşamın anlamsızlığı gibi temalarla mizahi ve ironik şekilde ilişkilendiriliyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı

Haberler.com gündeme getirdi, logodaki bayrak geri geldi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın

Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Penaltı için topun başına geçti, hayatının şokunu yaşadı
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı