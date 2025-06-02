Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
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Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
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İzmir'de 5 gündür devam eden grev hakkında açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, "Nasıl onların hakları varsa belediye yönetiminin de hakları vardır. Haklılık zeminini terk edip çok uçlara savrulduğunuzda bu sefer toplumsal desteği kaybetmeye başlarsanız" diyerek belediye yönetiminden yana bir tutum sergiledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmamasıyla işçilerin grevi devam ediyor. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikası'na üye işçilerin grevi, kentteki hizmetleri aksatıyor.

Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

ÖZGÜR ÖZEL TARAFINI SEÇTİ

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye yönetiminden yana bir tutum sergiledi. "Sonuçta sendikal örgütlen bizim çok arkasında durduğumuz bir haktır" diyerek söze başlayan Özel, "Bu hakkın kullanılmasına söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. Siyaset de sendikal siyaset ve mücadele de bizim yaptığımız siyasette makule göre yapılır. Ortalamaya göre yapılır. Ortalama vicdan, ortalama akıl, ortalama beklentiler vardır. Bundan uzaklaştıkça, makuliyetinizi kaybettikçe, desteğini kaybetmeye başlarsınız. Ben kimseye nasıl hakkını savunacağını söyleyemem veya işini karışmam ama haklılık zeminini terk edip çok uçlara savrulduğunuzda bu sefer toplumsal desteği kaybetmeye başlarsanız. Ben yıllarca hak savunuculuğu, yıllarca meslek örgütü yöneticiliği yaptım. Kendi tecrübelerimden hareketle kamu vicdanında işçinin de onun taleplerinin destek görmesi gerekirken, bu bu kadar eleştiriliyorsa o zaman dönüp bakmak lazım. Biz bir yerde kantarın topuzunu kaçırdık mı? Ya da geçmişte kantarın topuzu kaçtı, şimdi bunu bir fırsatla daha da ilerlere götürmeye çalışalım mı? diye. Bir düşünmek lazım onu" ifadelerine yer verdi.

Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

"İZMİR HALKINA MI GREV KIRICI DİYECEKSİNİZ?"

Sözlerinin devamında İzmir halkının kendi evinin önündeki çöpleri toplamasının "Grev kırıcı" olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu belirten Özel, "Buradan kimse bize greve çıkmış işçiye laf söylememizi falan beklemesin. Ama nasıl onların hakları varsa belediye yönetiminin de hakları vardır. Belediye Başkanı eldiveni eline geçirmiş, çöp toplarken sen bu çöpü toplayamazsın, grev kırıcılığı yapamazsın demek doğru değil. Bir başka işçi getirip sendikasız bir işçi grubunu anlık ücretlendirip o çöpü toplatırsanız, bu yasaya aykırıdır, bunu yapamazsınız. Ama bugün İzmir halkı çıktı kendi evinin önündeki çöpü kaldırdı. İzmir halkına mı grev kırıcı diyeceksiniz? O yüzden bu meseleler hassas, CHP örgütlenme özgürlüğünü teminatı, bu işi getirmiş, savunucusu bir partidir. Nezaket ve kurallar çerçevesinde ilerleyeceğiz. Mutlaka bir çözüm bulunacaktır" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıAhmet Bayram:

hani lan siz işçinin emekçinin yanındaydınız?? demek devletin başına geçseniz memur maaşını ödemeyip sonra da memurları suçlayacaksınız. bir belediye yönetemeyen size devlet emanet etmeyen türk milletine teşekkürlerimi sunuyorum

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Haber YorumlarıCHP Savar:

işçilerin yanındayız diyenler işçileri sattı

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Ozgur ozel in konusmasi yumurtami tavuktan cikti tavukmu yumurtadan cikti gibisine oldu. bir chp zihniyeti. akp belediyesi yapsa. iscilere vurun kirin sonuna kadar arkandayim derdi. eeee kendi belediyesi kem kum ediyor lafi geveliyor.

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

işçinin grev hakkını engellemeye çalışan chp li belediye yönetimini kınıyorum, CHP bu ülkede işçinin emekçinin ezilenlerin değil, kaymak tabakanın ve statikonun partisidir.

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Haber Yorumlarıczqbn9zzhg:

BU NOKTADA ÖZGÜR ÖZEL OPRTUNUSTÇE BİR TAVIR TAKINIYOR.

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