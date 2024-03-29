BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye seçimlerin en sağlıklı yapıldığı ülkelerden bir tanesi. Seçmen kütüklerinin asılması, adaylık başvuru süreçleri, askı süreçleri, itiraz süreçleri, bunların hepsi çok şeffaf şekilde sürdürüldü." dedi.

Gölbaşı'ndaki partisinin Seçim Koordinasyon Merkezini (SKM) ziyaret eden Destici, burada yaptığı konuşmada, seçimlere 2 gün kaldığını belirterek, Gölbaşı'nın belediye başkan adayı Gökhan Koçak ile parti yöneticilerinin fedakarca bir seçim çalışmasının yürütüldüğünü kaydetti.

Bu çalışmanın da karşılığının pazar günü alınması temennisinde bulunan Destici, son yapılan anketlerde Gölbaşı'nda BBP'nin belediye başkan adayı Koçak'ın önde olduğunu ileri sürdü.

"Cumhur İttifakı'nın ruhu, devletin bekasını önceliyor"

Koçak'ın, Gölbaşılı hemşerileriyle, ipi göğüsleyerek, belediye başkanlığını kazanacağına inandığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Bizler, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Büyük şehirlerde ittifak var, büyük şehirlerin ilçelerinde ve 51 ilde, onların ilçelerinde, beldelerinde, partilerimiz ayrı seçimlere giriyor. Örneğin, Sivas'ta bizim de adayımız var. AK Parti'nin de adayı var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de adayı var. Kırıkkale'de, Aksaray'da, Karaman'da aynı şekilde. Bu Cumhur İttifakı'nın ruhuna bir zarar vermiyor. Çünkü, Cumhur İttifakı'nın ruhu devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalini önceliyor. Burada tatlı bir yarış tatlı ve rekabet var. Biz burada önde olduğumuz yarışı inşallah yine önde tamamlamak istiyoruz."

Ziyaret sırasında, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı ve Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Osman Karaaslan'ın vefatını öğrenen Destici, Karaaslan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Destici, daha sonra Ayaş esnafını ziyaret ederek, burada vatandaşlarla sohbet etti, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, seçim güvenliğine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye seçimlerin en sağlıklı yapıldığı ülkelerden bir tanesi. Hem seçmen kütüklerinin asılması, hem adaylık başvuru süreçleri, hem de askı süreçleri, itiraz süreçleri, bunların hepsi çok şeffaf şekilde sürdürüldü. Yüksek Seçim Kurulu, ilçelerdeki seçim kurulları bunların hepsini karara bağladılar. Sandık başkanları belli oldu, görevlileri belli oldu, şimdi oy kullanılacak. Bunu Sayın Özgür Özel söylemişse bir tutarsızlık vardır. Kendisini daha önce canlı yayında dinlediğimde, 'Bizim seçim kayıplarımız için başkasını suçlamamız, seçim sistemini suçlamamız yanlış, seçim güvenliği dememiz yanlış. Çünkü biz kendimiz kaybettik' dedi. Muharrem İnce de 'adam kazandı' demişti. Hakikaten seçimler güvenli bir şekilde yapılıyor. Bunu Özgür Özel kendisi söyledi. Herhalde kaybedeceği gibi bir endişesi var ki kılıf hazırlıyor diye düşünüyorum."

Mustafa Destici, sokak hayvanlarına yönelik soru üzerine, "Biz, saldırgan ve aşılı olmayan sokak köpeklerinden ilçelerimizi de şehirlerimizi de temizleyeceğiz. Hayvan barınağına alabildiklerimizi barınağa alacağız, kısırlaştırabildiklerimizi kısırlaştıracağız. Biz insanı önceleyerek mutlaka onlarla ilgili de bir çözüm bulacağız. Dünya ülkeleri nasıl çözüm bulduysa biz de çözüm bulacağız." yanıtını verdi.